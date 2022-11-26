Beijing'de Dijital Ekonomiyi Güçlendirecek Düzenlemeler 1 Ocak'ta Hayata Geçecek

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Dijital Ekonomi Konferansı 2022 sırasında bir hareket yakalama cihazını tanıtan bir çalışan, 28 Temmuz 2022.

Çin'in başkenti Beijing'deki Çin Ulusal Kongre Merkezi'nde düzenlenen Küresel Dijital Ekonomi Konferansı 2022 sırasında bir hareket yakalama cihazını tanıtan bir çalışan, 28 Temmuz 2022. (Fotoğraf: Chen Zhonghao/Xinhua)

BEİJİNG, 26 Kasım (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de 1 Ocak 2023'ten itibaren dijital ekonominin gelişimini korumak için bir dizi düzenleme yürürlüğe girecek. Konuyla ilgili açıklama Cuma günü yerel yetkililer tarafından yapıldı.

Belediyenin ekonomi ve bilişim teknolojisi bürosu başkan yardımcısı Wang Lei, belediye yasama meclisi toplantısında kabul edilen kurallarla, dijital ekonomi altyapısının inşasını hızlandırmaya, temel araştırmaları güçlendirmeye, teknolojideki temel zorlukların üstesinden gelmeye ve endüstriyel dijitalleşmenin dönüşümünü ve gelişimini hızlandırmaya önem verileceğini söyledi.

Yılın ilk üç çeyreğinde, Beijing'in dijital ekonomisinin katma değeri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,9 oranında artarak 1,28 trilyon yuana (yaklaşık 179,4 milyar ABD doları) ulaştı ve böylece şehrin toplam üretim değerinin yaklaşık yüzde 42,7'sini oluşturdu.

Wang, ileri teknoloji çipler, endüstriyel yazılımlar, yapay zeka, büyük veri ve bulut bilişim gibi dijital ekonominin temel sektörlerini geliştirmek için çaba gösterileceğini söyledi.

Wang, bu kuralların internetin finans, tıbbi bakım ve eğitim gibi alanlarda gelişimini de destekleyeceğini belirtti.