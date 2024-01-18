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Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı 2023'te 39,4 Milyon Yolcuyu Ağırladı

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Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı, 2023 yılında 39,4 milyondan fazla yolcuyu ağırlayarak büyük bir başarı elde etti. Havalimanı ayrıca 290.000'in üzerinde gelen ve giden uçuşa hizmet verdi.

BEİJİNG, 18 Ocak (Xinhua) -- Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı 2023 yılında 39,4 milyondan fazla yolcu ağırladı. Havalimanı ayrıca söz konusu dönemde 290.000'in üzerinde gelen ve giden uçuşa hizmet verdi.

Çin'in yeni giriş kapısı olarak nitelendirilen Daxing Havalimanı, 2023 yılında 2 milyondan fazla varış ve kalkışa ev sahipliği yaptı.

Daxing Havalimanı'nda yıl sonuna kadar, Çin'in Hong Kong ve Makao özel idari bölgelerinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki şehirleri birbirine bağlayan 30'dan fazla yolcu uçuş rotası açıldı.

Daxing Havalimanı'ndaki giriş-çıkış limanını kullanan Çin anakarası sakinlerinin dörtte birinden fazlasının, bu havalimanına Beijing'in çevre bölgelerinden gelmesi, havalimanının Beijing-Tianjin-Hebei bölgesindeki bir ulaşım merkezi olarak önemini sürdürdüğünü gösteriyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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