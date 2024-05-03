BBP, Pınarbaşı Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı adayını destekleyecek
Büyük Birlik Partisi (BBP), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı için 2 Haziran'da yenilenecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adayını destekleyecek.
Büyük Birlik Partisi (BBP), Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde belediye başkanlığı için 2 Haziran'da yenilenecek Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adayını destekleyecek.
AK Parti'nden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, il başkan yardımcıları ile BBP Kayseri İl Başkanı Erkan Demirci'yi ziyaret etti.
Üzüm, Pınarbaşı için gece gündüz çalıştıklarını belirtti.
Demirci ise BBP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Hayrettin Uslu'nun, Cumhur İttifakı lehine seçimden çekildiğini kaydetti.