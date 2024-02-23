BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a taziye ziyaretinde bulundu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Destici, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bakan Bolat'ın babası Şevki Bolat için Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi'ndeki taziye evine geldi.

Burada Bakan Bolat ve annesi Nevim Bolat'a taziyelerini ileten Destici, yapılan duaların ardından ayrıldı.