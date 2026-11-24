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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Uluslararası Barış ve Refah için Trump Güzergahı'nın (TRIPP) kısa sürede hayata geçirilmesini ve tamamlanmasını arzuladıklarını belirtti.

Bayramov, Azerbaycan'da temaslarda bulunan Gürcistan Dışişleri Bakanı Maka Boçorişvili ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Azerbaycan'ın batı illerini Ermenistan üzerinden Nahçıvan'a bağlayacak TRIPP projesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Projenin bir yılı aşkın süredir ABD ile Ermenistan arasında müzakere edildiğini, hazırlık çalışmalarının yürütüldüğünü ve ilgili şirketin kurulması ile hisse dağılımı gibi konuların ele alındığını belirten Bayramov, bu süreçte Azerbaycan'ın düzenli olarak bilgilendirildiğini söyledi.

Güzergahın giriş ve çıkış noktalarının Azerbaycan sınırında bulunması dolayısıyla projenin uygulanması ve çalışmaların buna göre planlanması için Azerbaycan'ın süreç hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini ifade eden Bayramov, "Biz bu projeyi memnuniyetle karşılıyoruz, kısa süre içerisinde hayata geçirilmesini ve tamamlanmasını arzuluyoruz. Dün bölgede artık belirli fiziki çalışmaların başladığını gözlemledik ve bu konuda resmi açıklama yapıldı." dedi.

TRIPP'in Azerbaycan açısından önemine değinen Bayramov, projenin öncelikle ülkenin ana karası ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasında kesintisiz ulaşım imkanı sağlayacağını kaydetti.

Güzergahın Doğu-Batı Orta Koridoru'na yeni bir hat kazandıracağını ve bölge ülkelerine ilave imkanlar sunacağını belirten Bayramov, projenin tüm Güney Kafkasya ülkelerine fayda sağlayacağını düşündüklerini dile getirdi.

Bayramov, Doğu-Batı güzergahında Avrupa Birliği, Çin ve diğer Asya ülkeleri arasında büyük miktarda yük taşımacılığı yapıldığını belirterek, bu ölçekteki projelerde tek bir güzergahın değil, tüm bölgenin yük taşıma kapasitesinin dikkate alındığını vurguladı.

Güzergah seçeneklerinin artmasının bölgedeki ulaşım hatlarına olumlu etki edeceğini ve yeni yüklerin çekilmesine katkı sağlayacağını ifade eden Bayramov, alternatiflerin çoğalmasının bölgenin tamamına avantaj sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu projesinin yapımına başlandığını hatırlatan Bayramov, Azerbaycan'ın inşa ettiği yeni demir yollarını gelecek yılın başında Ermenistan sınırına ulaştırmayı planladığını bildirdi.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki mevcut demir yolu hattının yenilenmesi ve kalitesinin artırılması için de çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Bayramov, bu projelerin tamamlanmasıyla bölgede büyük bir ulaşım koridorunun oluşturulacağını belirtti.

Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ile Kars-Iğdır-Dilucu demir yolu projesinin birbirini tamamlayacağını kaydeden Bayramov, bunun Güney Kafkasya'da Doğu-Batı bağlantısına yeni bir halka ekleyeceğini ve yüklerin farklı yönlerde daha kolay taşınmasına imkan sağlayacağını ifade etti.

Bayramov, söz konusu projelerin bölgede ortaya çıkan yeni gerçekliklerin pratik hayata geçirilmesi anlamına geldiğini sözlerine ekledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, dün TRIPP projesinin inşasına yönelik çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA