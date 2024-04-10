Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Bayram tatili dönüşünde bazı araçların geçişi yasaklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde Ankara ve İstanbul'daki bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge" kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar seyrine izin verilmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul İstikametine D­100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­100 karayolunda Amasya ili Merzifon'dan itibaren, D­160 ve D­750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D­575 ve D­595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D­650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren, Ankara İstikametine, D­300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar'a kadar, D­260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D­200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."

Bakan Yerlikaya, bu tür araçları kullananların açıklamayı gözeterek seyahat etmelerini istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı İstanbul Ankara Ulaşım Trafik Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title