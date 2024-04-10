Bayram tatili dönüşünde bazı araçların geçişi yasaklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatili dönüşünde Ankara ve İstanbul'daki bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların geçişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge" kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'daki trafik yoğunluğunun azaltılması için bazı araçların geçişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

Kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan saat 05.00'ten 15 Nisan saat 05.00'e kadar seyrine izin verilmeyeceğini ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul İstikametine D­100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­100 karayolunda Amasya ili Merzifon'dan itibaren, D­160 ve D­750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D­575 ve D­595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D­650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren, Ankara İstikametine, D­300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar'a kadar, D­260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar, D­200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecektir."

Bakan Yerlikaya, bu tür araçları kullananların açıklamayı gözeterek seyahat etmelerini istedi.