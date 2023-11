Bayraklı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerine Kömür ve Odun Desteği Sağladı

Havaların soğumasıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal desteklerini artıran Bayraklı Belediyesi, 300 aileye kömür ve odun desteğinde bulundu. Yıl boyunca süren; erzak paketi, giyim, ev eşyası yardımlarının kış aylarında da aralıksız süreceği belirtildi.

İhtiyaç sahibi tüm vatandaşlara yönelik desteklerini aralıksız sürdüren Bayraklı Belediyesi, Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın talimatı doğrultusunda, kış aylarında soğukların etkisini artırmasıyla birlikte sosyal yardımlarını da artırdı. Yıl boyunca binlerce aileye sosyal marketler aracılığıyla giyim yardımı yapan belediye ekipleri; battaniye, mont, ayakkabı, elektrikli soba, erzak paketi ve çeşitli ev eşyaları desteğinde bulunurken, son olarak 300 aileye de hane başına 500 kilogramlık kömür ve 2'şer çuval odun katkısı sağladı. İhtiyaç sahibi ailelerin soba eksiği de giderildi. Binlerce aileye temel ihtiyaçlar doğrultusunda desteklerin kesintisiz devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Kış aylarıyla birlikte hızlandırdığımız sosyal yardımlarda, ihtiyaç sahibi her haneye girmeyi her ailenin eksiklerini tamamlamayı hedefliyoruz. Her yıl binlerce yurttaşımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve karşılamaya devam ediyoruz. Biz Bayraklı'da büyük bir aileyiz ve iyi günde de kötü günde de ailemizle beraberiz" dedi. - İZMİR