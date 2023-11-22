Bayburt İl Müftülüğü Tecrübe Paylaşımı Toplantısı Düzenledi

Bayburt İl Müftülüğü, cami hizmetlerinin verimliliğini artırmak ve örnek projelerin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla tecrübe paylaşımı toplantısı düzenledi. Toplantıda başarıya ulaşan örnek projeler tanıtılarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Bayburt İl Müftülüğü, cami hizmetlerinin verimliliğini artırmak, örnek projelerin tespit edilerek yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla tecrübe paylaşımı toplantısı düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünün koordinasyonu ile düzenlenen toplantıda başarıya ulaşan örnek projeler tanıtılarak bilgi ve tecrübe paylaşımı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını İl Müftüsü Abdurrahman Şahin gerçekleştirdi.

Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız'ın moderatörlüğünde yapılan toplantıda Antalya Muratpaşa Konuksever Camii İmam Hatibi Yunus Emre Tatlı, başarıyla devam eden 'Cami Merkezli Hayat' ve 'Zorlu Hayatlara Dokunuş' adlı projelerini tanıttı.

Toplantıda sunum yapan Amasya Suluova Akşemettin Camii Müezzin Kayyumu Kerim Köse ise sahabelerin hayatlarını öğretmeyi amaçlayan 'Gökteki Yıldızları Okuyorum' adlı projesini katılımcılara sundu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin konuşmacılara hediyelerini takdim etti. - BAYBURT