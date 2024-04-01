Mete Memiş, MHP adayı Hükmü Pekmezci'yi 236 oy farkla geride bıraktı
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mete Memiş 7 bin 346, MHP adayı Hükmü Pekmezci 7 bin 110 oy aldı. (Açılan sandık oranı: % 100 )
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