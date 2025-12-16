İklim kriziyle mücadelesiyle Forbes Türkiye'nin '30 Altı 30' listesine girdi

BAHÇEŞEHİR Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi öğrencisi ve Avrupa Komisyonu İklim Elçisi Seren Anaçoğlu, iklim mücadelesindeki çalışmalarıyla iş ve ekonomi dergisi Forbes Türkiye'nin '30 Altı 30' listesine girdi. İklim kriziyle ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklere katılan Anaçoğlu, "İklim ve gezegeni korumak için hukuk gücünü kullanmak istiyorum. İklim hukuku alanında çalışmayı hedefliyorum" dedi.

Forbes Türkiye'nin bilim, sanat, girişim, spor gibi birçok alandaki 30 yaş altındaki başarılı gençlerin arasından seçtiği 'Dünyayı değiştirme potansiyeline sahip genç girişimci ve oyun değiştiricileri' listesinde yer alan 30 gençten biri BAU Hukuk Fakültesi 4'üncü Sınıf öğrencisi Seren Anaçoğlu oldu. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen hem Türkiye'de hem de İngiltere'de ödüller kazanan Anaçoğlu, çevre bilincine dayanan yolculuğunu, hedeflerini ve iklim kriziyle mücadelede hukukun gücünü anlattı.

İKLİM İÇİN HUKUK

Çevre bilincini ve duyarlılığını çocukluğunun geçtiği Balıkesir'de babaannesi ve anneannesinden aldığını, hukuk eğitimini de iklim mücadelesine katkıda bulunmak için seçtiğini belirten Anaçoğlu, "İklim ve gezegeni korumak için hukuk gücünü kullanmak istiyorum. İklim hukuku alanında çalışmayı hedefliyorum" dedi.

'Avrupa Komisyonu İklim Elçisi' unvanıyla Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği iklim toplantılarına katılan, farklı üniversitelerde ve konferanslarda çevre bilinci, iklim değişikliği ve gezegenin geleceği üzerine konuşmalar yapan Anaçoğlu, gelecekte Türkiye'de veya Avrupa Birliği'nde yasama alanında görev alarak iklim krizine yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sunmayı hedefliyor.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GEZEGEN İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILMALI

İnsanların ve şirketlerin ekonomik hedeflerine odaklanırken çevreyi ihmal ettiğini dile getiren Anaçoğlu, iklim krizine karşı gerekli adımlar atılmadığı takdirde herkesin bundan zarar göreceğini vurgulayarak şunları söyledi:

"İnsanlar, şirketler, gençler, para sayma makineleriyle kazançlarını hesaplamayı hedeflerken, iklim kriziyle mücadelede gerekenleri yapmazsak bu paraları saydıkları sırada nefes alamayacakları duruma gelecekler. Önümüzde, iklim felaketleri, orman yangınları, sıcaklık değişimlerinin ortaya çıkaracağı hastalıklar, salgınlar gibi riskler var. Aslında finansmanı ve ticari politikaları yeşil, daha çevreci hale getirirsek, bu sayede hem kaynaklarımızı hem iklimi korumuş olacağız. Ekonomi de büyük ölçekte bu durumdan pozitif etkilenecek. Sürdürülebilir bir gezegen ve iklimin öncelenmesi sadece kişilerin tercihine bırakılamayacak kadar hassas bir konu ve hukuki düzenlemeler içerisinde ele alınmalı"

'DEZAVANTAJLI ÜLKELERE DESTEK VERİLMELİ'

Dünyaca ünlü etolog ve bilim insanı Jane Goodall'ın kurduğu Roots and Shoots Türkiye ekibinin danışma kurulunda da görev yapan Anaçoğlu, iklim kriziyle ilgili ulusal ve uluslararası etkinliklerde aktif rol alıyor. Bakü'de düzenlenen COP 29'un ardından dezavantajlı ülkeler için oluşturulan 'Kayıp ve Zarar Fonu'nun oluşturulmasında yürütülen uluslararası kampanyada yer aldığını belirten genç hukukçu, iklime en çok zarar veren ülkelerin krizden en ağır etkilenen ülkelere finansal destek sağlaması gerektiğini belirtti. Forbes Türkiye'nin '30 Altı 30' listesine girmesinin kendisi için büyük bir gurur olduğunu söyleyen Anaçoğlu, ödülünü ilham kaynağı Dr. Jane Goodall'a ithaf ederek şöyle konuştu:

"Onun umut mirasını yaşatmak için çalışmaya devam edeceğim. Bu listeye girmek, iklim krizi için atılması gereken adımlar konusunda beni daha da motive ediyor. Umarım bu başarı benden sonraki kuşaklar için bir farkındalık oluşturur."