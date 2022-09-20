Batman gündem haberi... Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarpması sonucu 12 kişi yaralandı Güncel Haberler Batman haberi... Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Batman'da otomobilin servis minibüsüne çarptığı kazada 12 kişi yaralandı. Batman-Beşiri kara yolunun Kıra Dağı mevkisinde, sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DZR 296 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) tekstil işçilerini taşıyan 72 C 0089 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, sürücüler ile 10 tekstil işçisi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Toprak Organize Sanayi Bölgesi Batman OSB Güncel Haberler

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