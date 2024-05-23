Batman'da Ziya Gökalp İlkokulu öğrencileri TEDx etkinliği düzenledi.

Sınıf öğretmeni Behçet Dargın, öğrencilerinin konuşma yeteneklerini geliştirmek, kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini sağlamak ve öğrencilerine topluluk önünde konuşabilme özelliği kazandırmak amacıyla TEDx programı hazırladı.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi Konferans salonunda düzenlenen programın açılışında konuşan Dargın, öğrencileri ile birlikte TEDx programı hazırladıklarını söyledi.

TEDx konuşmaları hakkında bilgi veren Dargın, şöyle konuştu:

"TEDx uluslararası alanda yapılan ve önemli fikirlerin yayılması anlamında gerçekleştirilen bir bilgi paylaşım platformudur. İlk kez 1984'te Amerika'da ortaya çıktı. Genelde kendi alanında başarılı olan insanlar başarılarının sırlarını, yaptıkları çalışmaları 18 ile 20 dakikayı geçmeyecek şekilde anlatmalarıdır. Artık TEDx konuşmaları yaygınlaştığı için her ülke kendi TEDx'ini yapmaya başladı."

Daha sonra öğrenciler çeşitli alanlarda konuşmalar yaptı.