Batman'da 'hesap kiralama' dosyaları 20 bine yaklaştı; Baro Başkanı uyardı

BATMAN'da, banka hesaplarını başkalarına kullandıran ve bu nedenle dolandırıcılıkla suçlanan kişiler hakkında açılan dosya sayısı, son 1,5 yılda 20 bine yaklaştı. Özellikle gençlerin hedef alındığını belirten Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, "Yaklaşık 20 bine yakın dosyadan söz ediyoruz. Gençler cüzi ücretler karşılığında kart veya hesap açıp başkalarına veriyor. Kendilerince bir suç işlemediklerini düşünüyorlar ama bu hesaplar dolandırıcılıkta kullanılıyor ve açılan her dosya için en az 3 yıl ceza riski doğuyor. 7-8 dosyası olan gençler var. Bu da hayatlarının kararması demek. Bu konuda yasal düzenleme şart" dedi.

Batman'da banka hesaplarını başkalarına kullandırarak 'bilişim sistemlerinin veya banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla açılan dosya sayısı son 1,5 yılda 20 bine yaklaştı. Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan, gençlerin cüzi miktarlarla ikna edilip kurban seçildiği bir dolandırıcılık yöntemiyle karşı karşıya olduklarını söyledi. Çakan, "Bu dolandırıcılık yöntemi, son birkaç yılın önemli problemlerinden biri ve ne yazık ki hem bölgede hem de Batman'da çok yoğun karşılaştığımız, gençlerin mağduriyetine yol açan bir durumdur. Sayı olarak bildiğimiz kadarıyla bölgede en çok sayının olduğu şehir; Batman. Yaklaşık 20 bine yakın bir dosyadan söz ediyoruz. Peki, bu olay nasıl oluyor? Özellikle lise bitimindeki gençler hedef olarak seçiliyor. ya dershane öğrencileri ya da üniversiteye hazırlanan gençler hedef alınıyor. Çoğu zaman 'birkaç kart veya hesap çıkart, biz karşılığında sana cüzi bir ücret ödeyelim. Merak etme, sana bir şey olmayacak' denilerek ikna ediliyor. Gençler de 'sonuçta kartı çıkartıp veriyorum ya da hesap çıkartıp veriyorum. Ben kimseyi dolandırmıyorum. Kimse hakkında işlem yapmıyorum. Dolayısıyla benim açımdan bir sıkıntı olmayacak' diye düşünüyor ve bu kartları dolandırıcılara veriyor" diye konuştu.

'BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA VAHİM'

Baro Başkanı Çakan, "Bundan sonrası çok daha vahim. Bu kartları ellerine geçiren kişiler, şebekeler var. Çoğu da batıda. Bu kart bilgileri onlara ulaştırılıyor. Onlar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden insanları dolandırıp, o dolandırdıkları parayı o kartlara aktarıyorlar. Daha sonra da o kartlar vasıtasıyla da bilinmeyen kripto hesaplara bu paralar gönderiliyor. Takibi de mümkün değil ama sonuçta muhatabınız kim oluyor, o kart sahibi ve onlarca soruşturma açılıyor. Davalar açılıyor ve her bir dava açısından neredeyse 3'ün üzerinde bir ceza o kişiyi bekliyor. Birden fazla hesabı olduğu zaman, bazılarının 7-8, bazılarının 10 dosyası oluyor ve her biri 3 yıldan hesaplandığı zaman bu şahsın hayatının kararması demek. İçlerinde hala üniversitede okuyanlar var, doktor olanlar var, avukat olanlar var, öğretmen olanlar var ve böyle bir ceza müeyyidesiyle karşı karşıyalar. Mesleklerinden olma durumu söz konusu" dedi.

'BU KONUDA MUTLAKA BİR YASAL DÜZENLEME ŞART'

Özellikle ebeveynlerin bu konuya karşı çok dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Baro Başkanı Abdülhamit Çakan, şöyle devam etti:

"Ebeveynlerin de haberi yok. Neden? Çünkü gençler sabah dışarı çıkıyor akşam evlerine geliyor. Ergenlik çağındalar genelde. Ebeveynler ile aralarında bir muhabbet bir sohbet de yok, bu konuyu da açamıyorlar. Ebeveynler ne zaman öğreniyor? Evlerine bir mahkeme celbi ya da adliyeden bir savcılık celbi geldiği zaman öğreniyorlar. O zaman da iş işten geçmiş oluyor. Aslında ben buradan en çok ebeveynlere çağrıda bulunuyorum. Lütfen çocuklarınıza sorun kimseye kart vermişler mi vermemişler mi? ya da vermemişlerse asla en yakınlarına, en güvendiklerine bile banka kartı çıkartmasınlar. Asla kimseye hesap numarası vermesinler. Aksi halde altından kalkamayacakları bir durumla karşı karşıya kalacaklar. Vermişlerse de mutlaka adli mercilere başvursunlar. Çocuğun kendisiyle beraber gitsinler böyle bir durum var, biz suç işlemek kastıyla yapmadık. Bir an önce hem bankalarda bu kartları dondursunlar, iptal ettirsinler. Bir yandan emniyet ve savcılığa da başvursunlar. Ebeveynlere çağrımızdır, lütfen çocuklar konusunda bu konuda hassas olsunlar. Bir gençlik heba ediliyor. Bu gençlerimiz ileride iş sahibi olamayacaklar ya da iş sahibi olsalar bile memuriyetlerine sırf bu kart meselesi yüzünden son verilecek. Gençler bizim geleceğimiz, onları heba etmeyelim. Bu konuda tüm kurumlara, tüm STK'lara ve başta ebeveynlere çok iş düşüyor. Hep beraber biz bu soruna el atalım. Burada siyasilere de çağrımızdır, kanun korucuya da çağrımızdır. Bu konuda mutlaka yasal bir düzenleme şart. Düşünün 1000-2000 lira için bir kartı birilerine veren gençlerimiz ne yazık ki, ağır ceza müeyyidesiyle karşı karşıya kalıyor. Ben bunun da çok insani olduğunu düşünmüyorum. Evet; hukuki olabilir, kanuni olabilir ama insani anlamda gençlerimizin geleceğinin karartılması söz konusu. Buna hep beraber engel olmak zorundayız."