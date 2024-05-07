Üye Girişi
Haberler

Batman'da Asayiş ve Güvenlikle İlgili Çalışmalar Açıklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Valisi Ekrem Canalp, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Vali Canalp, asayiş olaylarında azalma olduğunu ve suç makinası olarak tabir edilen kişilerin yakalanarak cezaevine gönderildiğini belirtti. Ayrıca uyuşturucu, kaçakçılık ve siber suçlarla mücadelede de önemli adımlar atıldığı ifade edildi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, asayiş, güvenlik, uyuşturucu, göçmen kaçakçılığı ve siber suçlara yönelik gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

Vali Canalp, Valilik Toplantı Salonunda İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın'ın da katılımıyla düzenlenen aylık asayiş toplantısında, asayiş olaylarında geçen yılın nisan ayına göre bu yıl nisan ayında yüzde 6'lık bir azalma meydana geldiğini söyledi.

Geçen yıl nisan ayında 951, bu yılın nisan ayında ise 896 asayiş olayı meydana geldiğini kaydeden Canalp, malı karşı işlenen, iş yerinden, kurumdan ve evden hırsızlık, yankesicilik, dolandırıcılık gibi 9 önemli suçta ise geçen yıl nisan ayına göre yüzde 34'lük bir düşüş yaşandığını belirtti.

Asayiş suçlarındaki aydınlatma oranlarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Canalp, şöyle konuştu:

"Olayları aydınlatma oranımız geçen yıl nisan ayında yüzde 86 iken bu yılki yüzde 89'a yükselmiştir. Mahkemelerce haklarında yakalama kararı çıkartılan kişilere yönelik de çalışmalarımız gayretli şekilde devam etmektedir. Geçen yıl nisan ayında 750 kişiyi yakalayıp mahkemelere, cezaevlerine teslim etmişken bu yıl bu rakam 1288'e çıkmıştır."

Asayiş olaylarındaki hızlı düşüşlerin temel nedenlerinden birinin "suç makinası" diye tabir edilen ve suç işlemeyi alışkanlık haline getirenlerin yakalanması olduğunu aktaran Canalp, bu kişilerin yakalanarak cezaevine gönderildiğini bildirdi.

Kentteki uyuşturucu ile mücadele çalışmaları hakkında da bilgi veren Canalp, şöyle devam etti:

"Uyuşturucu ile mücadele her zaman için toplumumuzun da Batman'ımızın da temel önceliğidir. 179 narkotik olaya nisan ayı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından müdahale edilmiştir. Narkotik olaylarla ilgili nisan ayı içerisinde 11 kişi tutuklanmıştır. 2024 yılının ilk 4 ayında uyuşturucudan tutuklanan kişi sayısı 68'e yükselmiştir."

Kaçakçılık ve organize suçlarla da ilgili 6 şüphelinin tutuklandığını ifade eden Canalp, artan siber suçlara karşı özel bir çalışmayı polis ve jandarma olarak yürüttüklerini, geçen ay 334 adli işlem yapıldığını, 17 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Canalp, ayrıca göçmen kaçakçılığı ile ilgili 10 olaya müdahale edildiğini ve 11 kişi hakkında adli işlem yapıldığını, 12 yabancı uyruklunun İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiğini aktardı.

Geçen yılın nisan ayında 133 yaralamalı, bu yılın nisan ayında da 90 kaza meydana geldiğini anlatan Canalp, "Bu kazalar neticesinde maalesef 169 vatandaşımız yaralanmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Ekrem Canalp Göçmen Batman Göçmen Kaçakçılığı Güvenlik Uyuşturucu Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

8 Mayıs 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 8 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Mayıs 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 8 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 8 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 8 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? PSG elendi mi? PSG Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, Borussia Dortmund maçı ne oldu? Genel Af çıkacak mı 2024? 9. Yargı Paketi'nde AF var mı? 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri neler? PSG 0-1 Borussia Dortmund maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) PSG B.Dortmund maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Trendyol Anneler Günü hediyesi iPhone hediyesi doğru mu, gerçek mi? 8 - 10 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ Bu hafta halka arz var mı, yeni halka arz olacak mı? Halka arz olan şirketler hangileri? #129297 PSG Dortmund maçını şifresiz veren kanallar! PSG Dortmund maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Survivor kim kazandı? 7 Mayıs Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title