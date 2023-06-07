Batman'da 38 kilogram Skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da bir otomobilde 38 kilogram Skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, 38 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.