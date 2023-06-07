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Batman'da 38 kilogram Skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da 38 kilogram Skunk ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

Güncel Haberler

Batman'da bir otomobilde 38 kilogram Skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı. Aramada, 38 kilogram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Batman'da bir otomobilde 38 kilogram Skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, 38 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçu kapsamında çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Batman Güncel Haberler

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