Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Azınlık Okulu'ndaki Bina Sorununu Başbakan'a İletti

Batı Trakyalı Türkler, İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesindeki mevcut bina sorununu Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'e iletti.

İskeçe Azınlık Ortaokulu ve Lisesi Encümen Heyeti ve Okul Aile Birliği, Başbakan Miçotakis'e konuyla ilgili bir mektup göndererek, okulun bina sorununa çözüm bulunmasını talep etti.

Mektupta, öğrenci ve ailelerinin gösterdiği tepki nedeniyle dönüşümlü eğitim sisteminin kaldırıldığı hatırlatılarak, okulun bina kapasitesinin öğrenci sayısına göre yetersiz olduğu vurgulandı.

İskeçe Ortaöğretim Müdürlüğünün, okulun bodrum katında bulunan sınıfların kullanımına izin vermemesiyle sınıflarda öğrenci sayısının çokluğundan doğan mağduriyete işaret edilen mektupta, bir dizi çözüm önerisi sunuldu.

Mektupta, "Okulumuzdaki soruna çözüm beklentimizi dikkatinize getirmek ister ve toplumun yararına olacak iyileştirmelerin yapılması için gerekli müdahalelerde bulunmanızı arz ederiz." ifadeler yer aldı.

Batı Trakya'ya Mart 2023'te ziyaret gerçekleştiren Avrupa Hür İttifakı (EFA) heyeti de söz konusu okulda sağlık, güvenlik, yangın önleme ve acil tahliye prosedürlerine ilişkin Avrupa standartlarındaki çok sayıda ihlali tespit ettiğini belirtmişti.