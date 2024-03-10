Üye Girişi
Haberler

Batı Trakya'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Güncelleme:

Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya genelindeki camilerde yoğun katılımla kılındı. Gümülcine ve İskeçe'de, günler öncesinden ramazana hazırlanan camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı. Teravih namazına kadın ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi. İskeçe'de yaşayan Batı Trakyalı soydaşlar da ilk teravih namazını Çınar Camisi'nde kıldı. İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, Batı Trakya'da ramazan ayının coşkuyla yaşandığını belirterek, bu ayda yapılması gereken vazifeler hakkında bilgi verdi.

Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya genelindeki camilerde yoğun katılımla kılındı.

Gümülcine ve İskeçe'de, günler öncesinden ramazana hazırlanan camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı. Teravih namazına kadın ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

İskeçe'de yaşayan Batı Trakyalı soydaşlar da ilk teravih namazını Çınar Camisi'nde kıldı.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Trakya'da ramazan ayının coşkuyla yaşandığını belirterek, bu ayda yapılması gereken vazifeler hakkında bilgi verdi.

Trampa, "Ramazanda yapılması gereken epey bir ibadet var. İçinde en önemlileri de yardımların dağıtılması, yani durumu iyi olanlar, zor durumda olan kardeşlerine yardım etmeli, bu bizim en temel görev ve vazifelerimizdendir." dedi.

Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun da duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Trampa, ramazanın son gününe kadar muhtaç olan kimselere yardım edildiğini söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Batı Trakya Çınar Yaşam Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Saadet Partisi Etimesgut adayı Muhammed Mustafa Şahin kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Etimesgut belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Hatay Payas Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Payas adayı Ayşe Elif Ela Hasanoğlu kimdir? Saadet Partisi Elmadağ adayı Mevlüt Demir kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Elmadağ belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çubuk adayı Yıldırım Kamaç kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Çubuk belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Çankaya adayı İbrahim Temel kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Çankaya belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Hatay Kırıkhan Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Kırıkhan adayı Mediha Yüksel kimdir? Saadet Partisi Çamlıdere adayı Mustafa Tuncer kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Çamlıdere belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Hatay İskenderun Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay İskenderun adayı Mahmut Aydıncı kimdir? Saadet Partisi Beypazarı adayı Kutlu Çınar kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Beypazarı belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Bala adayı Soner Dalkıran kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Bala belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Hatay Erzin Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Erzin adayı Beşir Katmış kimdir? Saadet Partisi Ayaş adayı Avni Akkoç kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Ayaş belediye başkan adayı kim oldu? Saadet Partisi Altındağ adayı Emanullhah Koca kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Altındağ belediye başkan adayı kim oldu? DEM Parti Hatay Dörtyol Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Hatay Dörtyol adayı Sabuha Akdağ kimdir? Saadet Partisi Akyurt adayı Orhan Özden kimdir? 2024 Saadet Partisi Ankara Akyurt belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title