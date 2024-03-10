Batı Trakya'da Ramazanın İlk Teravih Namazı Yoğun Katılımla Kılındı

Müslümanlar için büyük öneme sahip ramazanın ilk teravih namazı Türklerin yoğun olarak yaşadığı Batı Trakya genelindeki camilerde yoğun katılımla kılındı.

Gümülcine ve İskeçe'de, günler öncesinden ramazana hazırlanan camilere gelen cemaat, ramazanın coşkusunu yaşadı. Teravih namazına kadın ve çocuklar da yoğun ilgi gösterdi.

İskeçe'de yaşayan Batı Trakyalı soydaşlar da ilk teravih namazını Çınar Camisi'nde kıldı.

İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Batı Trakya'da ramazan ayının coşkuyla yaşandığını belirterek, bu ayda yapılması gereken vazifeler hakkında bilgi verdi.

Trampa, "Ramazanda yapılması gereken epey bir ibadet var. İçinde en önemlileri de yardımların dağıtılması, yani durumu iyi olanlar, zor durumda olan kardeşlerine yardım etmeli, bu bizim en temel görev ve vazifelerimizdendir." dedi.

Batı Trakya Müslüman Türk toplumunun da duyarlı bir davranış sergilediğini belirten Trampa, ramazanın son gününe kadar muhtaç olan kimselere yardım edildiğini söyledi.