Filistin, Batı Şeria'daki İsrail saldırılarında 1,3 milyon dolar zarar oluştuğunu bildirdi

Filistin Tarım Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu 1 milyon 300 bin doları aşan zarar meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 19-27 Şubat tarihlerinde Batı Şeria'daki tarım sektörüne yönelik ihlallerde artış yaşandı.

Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde İsrail saldırıları sonucu 1 milyon 300 bin doları aşan zarar meydana geldiği belirtilen açıklamada, 618 ağacın söküldüğü, 76 küçükbaş hayvanın öldürüldüğü veya yakıldığı, 100 küçükbaş hayvanın da çalındığı aktarıldı.

Saldırıların meyve ağaçları, tarım arazileri ve su kuyuları ile depolar gibi altyapıları hedef aldığı kaydedildi. Zararın en fazla El Halil ve Beytüllahim kentlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Bakanlık, söz konusu ihlallerin binlerce Filistinli ailenin geçim kaynağını tehdit ettiğini, vatandaşların gıda güvenliği ile sosyal ve ekonomik istikrarını olumsuz etkilediğini vurguladı.

Yaklaşık 1.3 Milyon dolarlık zararın geldiği saldırıların dönemine ilişkin detay verilmedi.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve Filistin toprakları gasbeden İsrailliler, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı. Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve fanatik Yahudiler, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te en az 1118 Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.