Batı Şeria'da "Allah için vazgeç" kampanyasıyla ekonomik sıkıntı çeken Filistinlilerin borçları siliniyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da başlatılan "Allah için vazgeç" kampanyasıyla, İsrail'in uygulamaları nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan Filistinlilerin yaklaşık 65 milyon şekel (yaklaşık 21 milyon dolar) tutarındaki borcu "defterden" silindi.

İsrail'in yıllardır Filistinlilerin vergi gelirlerine el koyması, Filistin yönetiminin yaşadığı mali kriz nedeniyle memurların maaşlarını ödemekte zorlanması ve abluka ile işgalin yol açtığı ekonomik sorunlar, Filistinlilerin belini büküyor.

Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasıyla ekonomik sıkıntılar daha da derinleşirken, İsrail'de çalışan binlerce Filistinlinin işini kaybetmesi ve Batı Şeria'daki hareket kısıtlamaları işsizliği artırdı. Hal böyle olunca Filistinliler borç alarak hayatlarını idame ettirir hale geldi.

Borçların silinmesi bir öğretmenin hikayesiyle başladı

Her şey Filistinli bir kadın öğretmenin borçlarını ödemekte yaşadığı sıkıntıyı gazeteci-yazar Ala er-Rimavi'ye anlatması ile başladı.

Gazeteci-yazar Rimavi, öğretmenin borcunu silmesini istemek üzere alacaklıyı aradı. Alacaklının borcu hemen silmeyi kabul etmesi üzerine bu görüşme, kampanyayı başlatan ilk adım oldu.

Rimavi, daha fazla kişiye ulaşmak amacıyla Facebook üzerinden "Allah için vazgeç" kampanyasını başlattı. Kampanyaya katılan çok sayıda alacaklı, "borçları defterden sildiklerini" veya "senetleri yaktıklarını" gösteren videolar paylaştı.

Bir haftada 65 milyon şekellik borç silindi

Rimavi'nin yayınladığı videolar arasında Ramallah-El-Bire kentinde 250 bin şekellik borcu silen bir alacaklı, Beytüllahim'de 20 bin şekellik alacağından vazgeçtiğini açıklayan bir eczacı, Nablus'ta 200 bin şekel borcu olmasına rağmen müşterilerinin 40 bin şekellik borcunu silen ve senetleri yakan bir esnaf, El Halil'de vefat eden annesi için 62 bin 400 şekellik çekten vazgeçtiğini söyleyen bir doktorun görüntüleri öne çıkıyor.

Rimavi'nin ifade ettiğine göre, yaklaşık bir hafta gibi kısa sürede silinen borçlar 65 milyon şekele (21 milyon dolara) ulaşırken, kampanyanın sınırları da Batı Şeria'dan Gazze'ye, 1948 topraklarına ve hatta bazı Arap ülkelerine kadar genişledi.

Alacaklarından feragat edenlerin yelpazesi çok geniş

Kampanyayla ilgili AA'ya konuşan Filistinli gazeteci-yazar Rimavi, kampanyanın gerçek başarısının silinen borç miktarının büyüklüğü değil, esnaftan memura ve sıradan vatandaşlara kadar çok geniş bir alacaklı kitlesine ulaşması olduğunu söyledi.

Rimavi, kampanya sayesinde karşılaştığı dikkati çeken hikayeleri ise şöyle anlattı:

"Cenin'den zorla göç ettirilen ve mısır satan bir adam her gün ondan mısır alan işçinin borcundan feragat etti. Bu adam günde sadece 30 dolar kazanıyordu ama bu işçi için 10 dolardan vazgeçti.

Kara günler için yastık altında bir bilezik saklayan yaşlı bir kadın paraya ihtiyacı olan başka bir kadın için bu bileziği satmaya karar verdi.

Cenin Mülteci Kampı'ndan Bera isimli bir çocuk, aile içi dayanışma örneği olarak biriktirdiği paradan babasına 2 bin şekel verdi."

Kampanya Gazze ve Arap ülkelerine yayıldı

Filistinlilerin yaşadığı ekonomik sıkıntıların İsrail'deki işlerin durması ve Batı Şeria'daki maaşların düşmesiyleilişkili olduğunu ifade eden Rimavi, bu sorunlara "içeriden" çözüm bulunması gerektiğini söyledi.

Rimavi, "Kampanya Batı Şeria ile sınırlı kalmadı. Gazze'ye uzandı. Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır ve başka Arap ülkelerinden de 'borçların silinmesiyle' ilgili mesajlar alıyorum." dedi.

Gazze'de çadır komşusunun borcunu sildi

Rimavi kendisini en çok etkileyen hikayenin ise Gazze'de çadırda yaşayan bir Filistinlinin yanındaki çadırda yaşayan bir diğer Filistinlinin borçlarını silmesi olduğunu, Filistin'in başka bölgelerinde de bu tarz hikayelere tanıklık ettiğini dile getirdi.

"Kampanyanın coğrafi olarak geniş bir alana yayılması Filistinlilerin tek vücut olduğunun ve sahip oldukları dayanışma ruhunun bir göstergesi." diyen Rimavi, şu ana kadar 65 milyon şekellik borcun silindiğini kaydetti. Rimavi, bu borçların, çeklerin ve borç kayıtlarının bulunduğu defterlerin yakılması ya da bireysel ve ailevi feragatler yoluyla silindiğini ifade etti.

Kampanya, Filistinliler arasındaki dayanışmayı ortaya koydu

Kampanyaya bu kadar yoğun ilgi gösterilmesini beklemediğini söyleyen Rimavi, bunun geçici bir kampanya olmaktan çıkıp her köye ve mülteci kampına ulaşan sürdürülebilir sosyal bir uygulamaya dönüşmesi temennisinde bulundu.

Rimavi, "Kampanyanın amacı sadece borçların silinmesi değil, borç yükü altında ezilen insanlara yardım eden ve zor durumda olanlara yeni bir başlangıç ??şansı veren bir kültür oluşturmak." dedi.

Kaynak: AA