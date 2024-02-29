Elazığ'da davranışsal bağımlılıkla mücadele konferansı düzenlendi

Elazığ'ın Baskil ilçesinde "Davranışsal Bağımlılıkla Mücadele" konulu konferans düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında Baskil Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ve Lisesinde gerçekleştirilen konferansa, İl Müftülüğü Bağımlılıkla Mücadele Manevi Destek İl Koordinatörü Oktay Demir konuşmacı olarak katıldı.

Demir, öğrencilere davranışsal bağımlılıkla nasıl mücadele edilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verdi.

ÇEDES Projesi İlçe Koordinatörü Yunus Emre Altuntaş da katkılarından dolayı İl Müftülüğü yetkililerine ve Oktay Demir'e teşekkür etti.