Başkentte 'Prof. Dr. Nabi Avcı UNESCO İhtisas Kütüphanesi' açıldı

Ankara'da, AK Parti Eskişehir Milletvekili ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) önceki başkanlarından Prof. Dr. Nabi Avcı'nın adının verildiği kütüphane törenle açıldı.

Avcı'nın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Nabi Avcı'nın Milli Eğitim Bakanlığı döneminde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu mevcut hizmet binasının alınmasına ve donatılmasına sağladığı destek ve katkılar nedeniyle, UTMK Yönetim Kurulunca yaklaşık 4 bin UNESCO logolu yayından oluşan İhtisas Kütüphanesine Avcı'nın adının verilmesi oy birliğiyle kararlaştırıldı.

Başkentte hazırlanan "Prof. Dr. Nabi Avcı UNESCO İhtisas Kütüphanesi"nin açılışı, Prof. Dr. Nabi Avcı, UTMK Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Avcı, açılışta yaptığı konuşmada, kurumsal kültür ve vefanın önemine değinerek, bu ihtisas kütüphanesinin başka ülkelerdeki UNESCO Milli Komisyonları için de güzel bir örnek oluşturacağını vurguladı.

Ayrıca Avcı, kütüphanenin özellikle eğitim, bilim ve kültür alanlarında UNESCO'nun idealleri doğrultusunda çalışacak araştırmacılar için çok önemli bir ihtiyaca cevap vereceğini kaydetti.

Kadirşinaslıkları ve nezaketlerinden dolayı Prof. Dr. Öcal Oğuz ve yönetim kurulu üyelerine ayrı ayrı teşekkür eden Avcı, daha sonra katılımcılarla açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi hizmete açtı.