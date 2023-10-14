Başkale'de öğrencilere trafik eğitimi verildi

İlkokul öğrencilerinin trafik konusundaki farkındalığının geliştirilmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında hazırlanan Emniyet Genel Müdürlüğü "Mobil Trafik Eğitim Tırı"nda Başkaleli çocuklara eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ilçeye gelen eğitim tırı, Başkale Millet Bahçesi'nde faaliyetine başladı.

İlkokul ve lise öğrencilerine yönelik bir günlük program çerçevesinde öğrencilere tır içinde teorik, açık alanda ise uygulamalı eğitim verildi.

Tırdaki mobil sınıfta trafik eğitimi gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda ise polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Programa katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekil Mustafa Çelik, İlçe Emniyet Müdürü Sercan Haskan, öğrencilerle sohbet etti, kitap, kırmızı düdük ve trafik kartlarını dağıttı.

Polis memuru Semih Demirel, Mobil Trafik Eğitim Tırı ile ülkeyi dolaştıklarını belirterek, "Bugün de Başkale'deyiz. Bu sayede öğrencilerimize trafik bilincini aşılamaya çalışıyoruz. İlk olarak tırın içinde teorik eğitimler veriyoruz, daha sonra çocuklarımızı parkura alıyoruz. Öğrendiklerini uygulamalarını sağlıyoruz." dedi.

Öğrenciler ise böyle bir etkinlikle buluştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.