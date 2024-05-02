Başakşehir'de kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Başakşehir'de aralarında husumet bulunan iki genç arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki bir çocuk bıçaklanarak hayatını kaybetti. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı ve adliyeye sevk edildi.
Başakşehir'de çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.A. (16) ile A.R.Ç. (17), Ziya Gökalp Mahallesi'nde karşılaşınca kavga etti.
Kavga sırasında A.R.Ç. yanındaki bıçakla B.A'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polise ekipleri, şüpheli A.R.Ç'yi yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.