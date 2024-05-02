Başakşehir'de kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Başakşehir'de çıkan kavgada bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen B.A. (16) ile A.R.Ç. (17), Ziya Gökalp Mahallesi'nde karşılaşınca kavga etti.

Kavga sırasında A.R.Ç. yanındaki bıçakla B.A'yı yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Kendi imkanlarıyla hastaneye giden B.A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hastane görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine çalışma başlatan polise ekipleri, şüpheli A.R.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.