Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Başakşehir'de istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı

AA - Güncel
 - Güncelleme:

Başakşehir'de manevra yaptığı sırada organize sanayi bölgesinin istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Başakşehir'de manevra yaptığı sırada organize sanayi bölgesinin istinat duvarından düşen tırın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, OSB Mahallesi Eski Turgut Özal Bulvarı'nda Yakup Vefai, kullandığı İran plakalı tırla manevra yapmaya çalışırken aracın kontrolünü kaybetti. Tır, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nin istinat duvarını aşarak yaklaşık 5 metreden aşağıya düştü.

Park halindeki bir minibüsün ön kısmına da çarpan tırın İran uyruklu şoförü Vefai hafif yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title