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Bartın Irmağı'nda Su Seviyesi Yükseliyor

Bartın Irmağı'nda Su Seviyesi Yükseliyor

Güncel Haberler

Bartın kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kozcağız beldesinden ve Ulus ilçesi ile Arıt bölgelerinden gelen sel suları, kemerköprü meydanında yaklaşık 15 metre yükseldi. Bir çok işyeri, sel suları nedeniyle sular altında kaldı. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, araçların ve yayaların geçişine kapattı.

ÇOK SAYIDA İŞ YERİ SU ALTINDA KALDI

Bartın kent merkezinden geçen Bartın Irmağı'nda su seviyesi yükselmeye devam ediyor. Kozcağız beldesinden ve Ulus ilçesi ile Arıt bölgelerinden gelen sel suları, kemerköprü meydanında yaklaşık 15 metre yükseldi. Bir çok işyeri, sel suları nedeniyle sular altında kaldı. Ekipler bölgede güvenlik çemberi oluşturarak, araçların ve yayaların geçişine kapattı.

Ayhan ACAR/BARTIN,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan Acar - Güncel

Kozcağız Bartın Ulus Güncel Haberler

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