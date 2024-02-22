Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan otobüste hasar oluştu
Bartın'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsü, seyir halindeyken alev aldı. Sürücü tarafından yol kenarına çekilen otobüste yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ancak otobüste hasar meydana geldi.
Bartın'da seyir halindeyken yangın çıkan yolcu otobüsünde hasar oluştu.
Bartın'dan Antalya'ya giden M.Y. yönetimindeki 06 DBV 148 plakalı otobüs, Bartın-Ankara kara yolunun Dolaşıklar mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Aracı yol kenarına çeken sürücü, 13 yolcunun tahliyesini sağladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle otobüste hasar oluştu.