BARİYERLERE ÇARPIP SAVRULAN OTOMOBİLDEN KAPIYI AÇIP DÜŞÜNCE, ÖLDÜ

SAMSUN'un Kavak ilçesinde kaygan zeminde savrulup bariyerlere çarpan otomobilden kapıyı açınca fırlayan Dursuye Gonca(48), hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Kavak ilçesine bağlı Toptepe mevkisi Samsun ? Çorum Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Gonca idaresindeki 34 EUA 011 plakalı otomobil, sürücünün yağmurda kayganlaşan ıslak zeminin etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulmaya başladı. Sol arka kısmında yolcu konumunda olan Dursuye Gonca, panikle otomobilin kapısını açtı. Bu esnada otomobilden düşen Gonca, orta refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Cankurtaranlar, Gonca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Dursuye Gonca'nın cansız bedeni Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.