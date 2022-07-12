Baraj gölüne giren çocuk boğuldu Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Siirt'te serinlemek için Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü'ne giren 12 yaşındaki çocuk boğuldu. Alınan bilgiye göre, Siirt-Eruh kara yolu Botan Köprüsü mevkisinde ailesiyle pikniğe giden ve arkadaşlarıyla serinlemek için suya giren 12 yaşındaki Hasan Olgaç, bir süre sonra gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, UMKE ve Batman Belediyesi ekipleri sevk edildi. Dalgıçlar, Olgaç'ın cansız bedenini suya girdiği yerin yakınında buldu. Çocuğun cesedi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel Veysel Eroğlu Siirt Güncel Haberler

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