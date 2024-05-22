Bangladeşli Milletvekili Hindistan'da Ölü Bulundu
Bangladeş'te iktidardaki Avami Birliği Partisi milletvekili Anwarul Azim, Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölü olarak bulundu. İçişleri Bakanı, olayla ilgili 3 şüphelinin gözaltına alındığını ve cinayetin planlı olduğunu açıkladı.
Bangladeş'te iktidardaki Avami Birliği Partisinin milletvekillerinden Anwarul Azim, kayıp olduğu Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde ölü bulundu.
Basına konuşan Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan Kamal, Batı Bengal eyaletinin Kolkata kentinde kaybolduğu bildirilen Azim'e ilişkin açıklamalarda bulundu.
Azim'in Kolkata'da ölü bulunduğunu söyleyen Kamal, olaya ilişkin 3 şüphelinin gözaltına alındığını belirterek, "Olaya karışanların hepsinin Bangladeşli olduğunu biliyoruz. Planlanmış bir cinayetti." ifadesini kullandı.
Milletvekili Azim, 12 Mayıs'ta sağlık nedeniyle Hindistan'a gitmiş, 18 Mayıs'ta ise kendisi hakkında kayıp ihbarında bulunulmuştu.