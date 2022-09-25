Bangladeş'te tapınağa gidenleri taşıyan teknenin batması sonucu 23 kişi öldü Güncel Haberler Bangladeş'te festival kutlamak için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Bangladeş'te festival kutlamak için tapınağa gidenlerin bulunduğu teknenin Pançagarh bölgesindeki Karatoya Nehri'nde batması sonucu 23 kişi hayatını kaybetti. Asya basınındaki haberlere göre, Pançagarhlı emniyet yetkilileri, Durga Puja Festivali kapsamındaki Mayalaya Günü etkinliği için Badheshwar Tapınağı'na gidenleri taşıyan teknenin yerel saatle 14.30'da Karatoya Nehri'ne açıldığını söyledi. Yetkililer, teknede aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 60 ila 70 yolcu olduğunu ifade etti. Teknenin Karatoya'nın orta kesimlerine geldiğinde battığını belirten yetkililer, olayda 23 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 30 kişinin kaybolduğunu bildirdi. Yetkililer, kaybolanlara ilişkin arama kurtarma çalışmaları ile hayatını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Öte yandan, Bangladeş'te yayın yapan bazı haber siteleri, teknede 100'den fazla yolcu bulunduğunu ve en az 70'inin kurtarılarak bölgedeki hastanelere kaldırıldığını belirtti. Güncel Kaynak: AA / Büşra Selvi Öğütcen Bangladeş Asya Güncel Haberler

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