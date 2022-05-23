Bangladeş'te Dünya Kaplumbağa Günü - Haberler

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Bangladeş'te Dünya Kaplumbağa Günü

AA - Mohammed Shajahan - Güncel
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Bostami kaplumbağalarından detaylar Vatandaşların kaplumbağaları beslemesi Bangladeş'in Çitagong kentinde bulunan Hz. Bayezid Bostami türbesi havuzundaki siyah, yumuşak kabuklu Bostami kaplumbağaları Dünya Kaplumbağa Günü kapsamında görüntülendi.

Bostami kaplumbağalarından detaylar

Vatandaşların kaplumbağaları beslemesi Bangladeş'in Çitagong kentinde bulunan Hz. Bayezid Bostami türbesi havuzundaki siyah, yumuşak kabuklu Bostami kaplumbağaları Dünya Kaplumbağa Günü kapsamında görüntülendi. Bostami kaplumbağaları, çevre kirliliğinin varlıklarını tehdit etmesine rağmen vahşi doğada da yaşamlarını sürdürmeye devam ediyor.

AA / Mohammed Shajahan - Güncel

Kaplumbağa, Bangladeş, Güncel, Haberler

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