Bangladeş'in Geleneksel Pazarında Ramazan Heyecanı

Ramazan ayında Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Chawkbazar Pazarı'nda soyulmuş papaya satan bir satıcı, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

DAKKA, 27 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki iftarlık yiyeceklerin satıldığı asırlık pazar, Ramazan'da hareketli bir alışveriş merkezine dönüşüyor.

Kentin farklı bölgelerinden gelen Bangladeşliler, Müslümanların oruç açtıkları iftar sofraları veya akşam yemekleri için çeşitli ürünler almak üzere Chawkbazar Pazarı'ndaki seyyar tezgahlara akın ediyor.

Ramazan ayında Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Chawkbazar Pazarı'nda iftarlık yiyecekleri yağmurdan korumak için üzerlerine naylon örten satıcılar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Ramazan ayında Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Chawkbazar Pazarı'nda iftarlık yiyecekleri yağmurdan korumak için üzerlerine naylon örten satıcılar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Ramazan ayında Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Chawkbazar Pazarı'ndaki iftarlık yiyecekler, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Ramazan ayında Bangladeş'in başkenti Dakka'da bulunan Chawkbazar Pazarı'nda iftarlık yiyecekler satan satıcılar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)