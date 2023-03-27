Bangladeş'in Geleneksel Pazarında Ramazan Heyecanı
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DAKKA, 27 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki iftarlık yiyeceklerin satıldığı asırlık pazar, Ramazan'da hareketli bir alışveriş merkezine dönüşüyor.
DAKKA, 27 Mart (Xinhua) -- Bangladeş'in başkenti Dakka'daki iftarlık yiyeceklerin satıldığı asırlık pazar, Ramazan'da hareketli bir alışveriş merkezine dönüşüyor.
Kentin farklı bölgelerinden gelen Bangladeşliler, Müslümanların oruç açtıkları iftar sofraları veya akşam yemekleri için çeşitli ürünler almak üzere Chawkbazar Pazarı'ndaki seyyar tezgahlara akın ediyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel