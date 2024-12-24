Balıkesir'deki Patlayıcı Fabrikasının İhalesiz Satışı Şaibe Doğurdu

(ANKARA) - Bir dönem Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda (TMSF) görev yapan Abdullah Güzeldülger, Balıkesir'de patlamanın meydana geldiği fabrikaya 15 Temmuz darbe girişiminin ardından TMSF tarafından el konulduğunu, fabrikanın 2017 yılında TMSF tarafından ihalesiz olarak satıldığını bildirdi. Güzeldülger, bu yöntemin TMSF tarihinde yaşanmadığını belirterek, rekabet ortamı oluşmadan kamuya ait bir fabrikanın satışının şaibeli olduğunu ifade etti.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesi Kavaklı köyünde ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi'ne ait patlayıcı fabrikasında meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. ZSR'nin internet sitesine göre bu fabrikada mühimmat, av ve spor fişeği, ses fişeği, plastik mühimmat ve sivil patlayıcı üretiliyor. ZSR Patlayıcı Sanayi, 15 Temmuz 2016 tarihine kadar Yavaşçalar Av Fişek Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adı altında faaliyet yürütüyordu. Bu fabrika 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilerek el konuldu.

Daha önce Yavaşçalar A.Ş.'ye ait fabrikayı 2017 yılında Sarsılmaz Fişek Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi, TMSF'den ihalesiz satın aldı. 2018 yılında fabrika Zirve Holding Anonim Şirketi ve Senta Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devredildi. Zirve Holding Kalyon Grubu'na, Senta Madencilik Sanayi ise Zafer Topaloğlu'na ait. Rekabet Kurulu'nun kararına göre Nisan 2024'te ZSR'nin belli orandaki hissesi Topalipo A.Ş.'ye devredildi.

"Kamuya ait bir şeyin ihalesiz satılması TMSF tarihinde yaşanmamıştır"

Bir dönem TMSF'de görev yapan ve Gelecek Partisi Kurucusu Abdullah Güzeldülger, konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Güzeldülger, şunları kaydetti:

"Yavaşçalar Av Fişek Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'nin Sarsılmaz Fişek Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne devir işlemleri ihalesiz bir şekilde yapılmıştır. Bu devir işlemi Sarsılmaz A.Ş. ile TMSF yönetimi arasında yapılan görüşme sonucu yapılmıştır. Bu devrin bedel işlemi 100 milyon lira olarak belirlendi. Öte yandan Sarsılmaz A.Ş., 'üçüncü kişi ve şirketlere hisse devri yapabilir' diye şart koştu. Dolayısıyla bu devir işlemi şaibeli bir satışa dönüştü. Sarsılmaz A.Ş. silah sanayinde çalışan bir firmaydı. Sarsılmaz A.Ş., ihale usulüyle değil teklif usulüyle satın almasının hatalı olduğunu biliyor olmasına rağmen o gün bunu fırsat olarak görmüş olabilir. Bu devir normal şartlarda hukuksuz bir işlemdir. Çünkü rekabet ortamı oluşmamıştır. Kamuya ait bir fabrikanın rekabet ortamı oluşturulmadan doğrudan satılması şaibelidir. Bu TMSF'nin bugüne kadar yaptığı bir yöntem değildir. İlk defa o tarihte yaşanmıştı. Kamuya ait bir şeyin ihalesiz satılması TMSF tarihinde yaşanmamıştır."

Öte yandan fabrikada 3 Haziran 2014'te de fişek sıkıştırma işlemi sırasında patlama meydana geldiği 6 işçinin hafif yaralandığı öğrenildi.