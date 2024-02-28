Balıkesir'de soluk borusuna meyve kaçan çocuk hayatını kaybetti
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, soluk borusuna yediği meyvenin parçasının kaçması sonucu fenalaşan çocuk, hastanede kurtarılamadı. İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi.
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, soluk borusuna yediği meyvenin parçasının kaçması sonucu fenalaşan çocuk, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
İlçeye bağlı kırsal Ocaklar Mahallesi'ndeki evlerinde meyve yiyen Ulaş Topçu'nun (6) annesi, oğlunun nefes alamadığını fark etti.
Soluk borusuna meyve parçası kaçan anaokulu öğrencisi Ulaş Topçu, çevredekilerin yardımıyla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Doktorların çabasına rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
İkizi de olduğu öğrenilen çocuğun cenazesinin, İstanbul'da toprağa verileceği öğrenildi.