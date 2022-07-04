Balıkesir'de otomobille cip çarpıştı, iki kişi yaralandı Balıkesir'in Manyas ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Balıkesir'in Manyas ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Zafer G. idaresindeki 16 PS 112 plakalı cip, Hükümet Caddesi'nde Cemal Ç. yönetimindeki 10 K 7066 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, çarpışmanın etkisiyle yaralanan sürücüleri, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. AA / Süleyman Özaydın - Güncel Balıkesir Hükümet Güncel Haberler

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