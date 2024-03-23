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Balıkesir'de Evden Hırsızlık Yapan Zanlı Bursa'da Yakalandı

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Balıkesir'de kapısını ve camını kırarak girdiği evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla aranan zanlı, Bursa'da çalıştığı otelde gözaltına alındı.

Balıkesir'in Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'ndeki evinden 2 bin 80 lira, 4 flaş bellek, 16 çeyrek altın, 3 gram altın ile 500 dolar çalındığını fark eden kişinin polise yaptığı ihbar üzerine çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olay yeri ve çevresindeki 42 güvenlik kamerasının toplam 94 saatlik görüntülerini inceledi.

Ekipler, şüphelinin M.A.Ç. olduğunu, bu kişinin Bursa'dan Balıkesir'e yolcu otobüsüyle gelip hırsızlığı gerçekleştirdiği, ardından yine otobüsle geri döndüğünü belirledi.

Uludağ'da bir otelde çalıştığı tespit edilen M.A.Ç, bu adreste yakalandı. Şüphelinin odasında yapılan aramada ise söz konusu evden çalınan 8 çeyrek altın, 1 gram altın ve 3 flaş belleğin yanı sıra bir yüzük ve kolye ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Balıkesir'e getirilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Bursa Güvenlik Hırsızlık Suç Polis Güncel Haberler

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