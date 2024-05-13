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Balıkesir'de Asayiş Uygulamaları Sonucunda 310 Şüpheli Yakalandı

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Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, asayiş uygulamaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan 310 şüpheliyi yakaladı. Uygulamalar sonucunda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli de yakalandı.

Balıkesir'de yapılan asayiş uygulamaları kapsamında, son bir haftada çeşitli suçlardan aranan 310 şüpheli yakalandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, suçların azaltılması ve suçluların yakalanması maksadı 06 – 12 Mayıs 2024 tarihlerinde asayiş uygulamaları gerçekleştirdi.

Uygulamalarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 35 şüpheli olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 310 şüpheli yakalandı.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: AA / Güncel

Balıkesir Yakalama Suç Politika Güncel Haberler

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