Balıkçılar Yeni Av Sezonuna Coşkuyla Başladı

Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av yasağının sona ereceği saati beklemek üzere denize açıldı.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kandıra Bağırganlı Balıkçı Barınağında uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, av sezonunun, balıkçılar ile sektörün tüm çalışanları ve emek harcayanları açısından bereketli ve hayırlı bir yıl olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından balıkçılar, dualar eşliğinde tekneleriyle denize açıldı.

Karamürsel ilçesindeki Ereğli sahilinde de düzenlenen törende, balıkçılar gece saat 00.00'da sona erecek av yasağı öncesinde bir araya gelerek dua etti.

Tekne sahiplerine Türk bayrağı ve baklava verilmesinin ardından kortej oluşturan balıkçılar, meşale yakarak av bölgelerine gitmek üzere denize açıldı.????

Balıkçılar, denize açıldığı esnada hava fişek gösterisi de yapıldı.

Törene, CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, Karamürsel Kaymakamı Kemal İnan, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık ve vatandaşlar katıldı.

Sakarya

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde Melenağzı Barınağı'nda düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, halk oyunları gösterisi düzenlendi, katılımcılara balık ekmek ikram edildi.

Programda, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Kocaali Kaymakamı Haluk Koç, Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Özgür Özcan ve Kocaali Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Tan konuşma yaptı.

Daha sonra tekneler, Sahil Güvenlik Komutanlığı botunun nezaretinde meşaleler yakarak Karadeniz'e açıldı.

Düzce

Düzce'nin denize kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da "Su Ürünleri Av Sezonu Açılış Töreni" düzenlendi.

Melenağzı Limanı'nda gerçekleştirilen törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, geçen yıl 30 kilometre sahili bulunan Akçakoca'da 2 bin 500 ton su ürünleri avcılığı yapıldığını belirterek, "En çok avlanan balıklar, hamsi, palamut, istavrit ve mezgit oldu." dedi.

Uzun, devletin her zaman balıkçıların yanında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"2023'de Akçakoca'da bir fırtına afeti meydana geldi. Afetin ardından Cumhurbaşkanlığımızdan afetten zarar gören balıkçılarımızın bütçelerine aktarılmak üzere 400 milyon lira bir para gelmişti. Bu meblağ, zararları oranında 33 balıkçımızın bütçelerine aktarıldı. Balıkçılarımızın bin bir emekle avcılık yaptığı bu zahmetli işte, yeni sezonda da onlara kolaylıklar diliyoruz."

Düzce Vali Vekili Şevket Cinbir, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin ve Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak da yeni sezonun bereketli geçmesini diledi.

Konuşmaların ardından limanda vatandaşlara balık ekmek ikram edildi.

Zonguldak

Zonguldak Kilimli Limanı'nda da denizlere açılacak balıkçılar için program düzenlendi.

Limanda incelemelerde bulunan Vali Osman Hacıbektaşoğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkçılarla süre sohbet eden Hacıbektaşoğlu, daha sonra tekneyle denize açıldı.

Telsizle balıkçılara seslenen Hacıbektaşoğlu, av sezonunun kazasız, bereketli ve bol kazançlı geçmesi dileğinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, balıkçılar için yeni av sezonunun başladığını anımsattı.

Sezonun hayırlı olması temennisinde bulunan Hacıbektaşoğlu, "Tüm balıkçılarımızın sezonu bereketli, bol kazançlı olsun. Bütün Zonguldak'ımızı, Türkiye'yi balıkla doyursunlar inşallah. Allah kaza, bela vermesin. Geçen sene palamut çok olmuştu biliyorsunuz. Bu sene ise balıkçılarımız hamsi ve istavrit bekliyor. İnşallah bol ve bereketli olur." diye konuştu.

Programa, Kilimli Kaymakamı Kübra Demirer, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Parabaş, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan, jandarma ve sahil güvenlik yetkilileri ile balıkçılar katıldı.