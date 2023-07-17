Bakan Yumaklı, Yangın Bölgesinde İncelemelerde Bulundu

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde çıkan yangını incelemek için Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci yangın bölgesine gitti. Yumaklı, yangının kontrol altına alındığını ve teşekkür etti.

BAKAN YUMAKLI, YANGIN BÖLGESİNDE İNCELEMERDE BULUNDU

Çanakkale'nin Kızılkeçili köyünde, dün saat 16.30 sıralarında çıkıp, ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 27'nci saatinde devam ediyor. Devam eden yangını havadan ve karadan inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve Çanakkale Orman Bölge Müdür Enver Demirci'den bilgi aldı. İncelemelerin ardından Kemel köyüne gelen Bakan Yumaklı, burada değerlendirmelerde bulundu. Yumaklı, yaptığı açıklamada Mersin Gülnar'daki yangının kontrol altına alındığını, Hatay Belen'deki yangının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgarın olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Çanakkale'de çok ciddi bir rüzgar var. Bunlar çalışmaların maalesef devam etmesini güçleştiriyor. Arkadaşlarımız an itibarıyla Çanakkale için İğdeli Mahallesi'nde çok yoğun bir enerji var, oraya odaklanmış durumdalar. Yerleşim yerlerinin etrafında gerekli tertibatı da almış durumdalar. Arkadaşların müdahalelerinin sonuçlarını hep birlikte takip edeceğiz" diye konuştu.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, -