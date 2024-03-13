Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Van'ın hayvancılık potansiyeli artacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Anaç hayvan sayısını artırmayı amaçlıyoruz. 5 yıllık hayvancılık yol haritasında Van'ın da çok önemli bir pay alacağını düşünüyorum." dedi.

Van'ın ilçeleri Gürpınar ve Gevaş'taki programlarının ardından Tuşba'ya geçen Yumaklı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde düzenlenen "Yem Bitkileri Tohumu ve Sıvat Dağıtım Töreni"ne katıldı.

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, Van'ın tarımsal üretim açısından önemli bir il olduğunu söyledi.

Kentin küçükbaş hayvancılık ve mera varlığında Türkiye birincisi olduğunu belirten Yumaklı, Van'ın korunga, arpa, yonca ve diğer yem bitkileri ürünlerinde de ilk üç il arasında yer aldığını ifade etti.

Van'da bal üretiminin de çok önemli bir noktada olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Buradaki Araştırma Enstitüsü de Van'a yakışacak bir enstitü. Daha önce olmaması bir eksiklikti. Van ve 5 ilimizi ilgilendirecek, tarımsal ve üreticimizin ihtiyacı olan ürün araştırmalarının enstitüde yapılıyor olmasının mutluğunu yaşıyoruz. Son dönemlerde dünya farklı bir süreçten geçiyor. İklim değişiklikleri var. Sizler de Van'da bunun etkisini zaman zaman görüyorsunuz. Tüm bunlar, aslında gıda arzı güvenliğiyle alakalı. İnsanların temel ihtiyaçlarını temin etme konusunda tüm ülkeleri yeniden düşünmeye sevk etmiş durumda. İşte tüm bunlar Araştırma Enstitülerinin ülkeyi geleceğe hazırlama noktasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuş durumda."

"Anaç hayvan sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Van'ın hayvansal üretimde de önemli bir merkez olduğunu ifade eden Yumaklı, halihazırdaki potansiyelin istedikleri düzeyde olmadığını aktardı.

Yumaklı, 5 yıllık hayvancılık yol haritasında belirttikleri gibi kaliteli ve verimli küçükbaş hayvan sayısının artırılması konusunda kararlı olduklarını kaydederek, "Bununla ilgili devletimizin tüm unsurları şu an konsantre olmuş durumda. Verilecek kredilerden desteklere, üretilecek ürünlerden üretim bölgelerine kadar çok önemli bir hazırlığımız var. Çok kısa zamanda resmi yayınlama süreci bitecek ve tüm vatandaşlarımız bundan faydalanmaya başlayacak." dedi.

Hayvan hastalıklarıyla ilgili konuyu bir kez daha gündeme getirdiğini ifade eden Yumaklı, şunları söyledi:

"Bu bölgede küçükbaşı 10 milyonluk bir sayıyla hedefleyelim. Buradaki en önemli hususlardan biri de hayvan hastalıklarının engellenmesidir. Özellikle aile işletmelerine buzağı, kuzu ve oğlakta koruyucu aşı desteği vereceğiz. Ayrıca küçükbaş hayvanlara koyun, keçi, çiçek aşısı, yeni doğan tüm küçükbaş hayvanlara ise koyun, keçi vebası aşılarını yapacağız. Tüm bunları Bakanlık olarak ücretsiz karşılayacağız. Anaç hayvan sayısını artırmayı amaçlıyoruz. 5 yıllık hayvancılık yol haritasında Van'ın da çok önemli bir pay alacağını düşünüyorum."

"Hayvan sayısını 10 milyona çıkarma kararlılığındayız"

Yumaklı, 3 milyar liralık yatırım olan Van-Çaldıran Çubuklu Barajı ve Sulama Projesi'nin ihalesini 2023'te yaptıklarını ve inşasını en kısa sürede tamamlayacaklarını belirtti.

AK Parti hükümetlerinin en büyük özelliklerinden birinin de başladığı işi en kısa sürede bitirmek olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Barajın açılışını da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla en kısa sürede yapacağız. Projeyle 50 bin dekar alan sulanacak. Daha verimli, daha kaliteli bir üretim yapılacak. Van merkeze 215 milyon liralık yaklaşık 11 taşkın koruma projemiz var. 2024 yatırım programına alındı. Türkiye'de en çok mera ıslahının yapıldığı il Van'dır. 23 kırsal mahalledeki yetiştiricilerimize 30 ton yonca, 25 ton korunga tohumu,160 ton gübre ve 1250 sıvat dağıtımını gerçekleştirdik. Hayvan sayısını 10 milyona çıkarma kararlılığındayız. Köyümde Yaşamak İçin Bir 'Sürü' Nedenim Var Projesi'ne bakanlık olarak gereken desteği vereceğiz."

Politikalarını "önce millet" düsturuyla yaptıklarını vurgulayan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Potansiyellerimizi, üretimlerimizi marka haline getirmeden, satışını sağlamadan gerekli ilerlemeyi sağlamamız mümkün değil. Dolayısıyla sektörlerimizin ve üretimlerimizin güçlü, kaliteli verimli olması lazım. Coğrafi işaret almış 18 ürün var. Daha çok coğrafi işaret alıp Van'ın mutlaka dünya çapında bir markasının olmasını sağlamamız lazım."

"İlimiz tarım ve hayvancılık memleketi"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ise kentte tarım ve hayvancılık alanında önemli çalışmaların yapıldığını ifade etti.

Tarım ve hayvancılığa çok önem verdiklerini bildiren Balcı, "İlimiz tarım hayvancılık memleketi. Çok çalışkan çiftçilerimiz var. Tüm zor şartlara rağmen üretim yapmaya çalışıyorlar. İlimizin tüm birimleriyle uyum içinde tarım ve hayvancılığı daha ileriye götürme gayretindeyiz." dedi.

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu da bölgenin en önemli istihdam kaynaklarından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu belirtti.

Türkmenoğlu, "Tarım ve hayvancılık alanında sessiz devrimler yaptık. Çiftçimiz de gerçek manada hem üretiyor hem de devletine desteğini sürdürüyor. Emek veren, üreten tüm çiftçilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Çiftçilere tohum ve sıvat dağıtımının yapıldığı programa, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Ersin Dilber, Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürü Metin Türker, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, AK Parti İl Başkanı Emre Güray, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas ve çiftçiler katıldı.

Törenin ardından Atmaca Mahallesi'ndeki küçükbaş hayvan işletmesini ziyareti ederek besicilerin taleplerini dinleyen Yumaklı, ardından Tuşba ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne geçerek partililerle buluştu.

Bakan Yumaklı, daha sonra sektör temsilcileriyle bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.