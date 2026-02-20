Bakan Yumaklı: Tarım, ülkelerin istiklali ve istikbali için son derece önemli bir başlıktır

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımı sadece bir sektör olarak ele almak, düşünmek büyük bir yanılgı olur. Ülkelerin istiklali ve istikbali için son derece önemli bir başlıktır. Tarım Kefalet Destek Programı; kredi hacmini artıran değil, tarımsal üretim kapasitesini büyüten bir finansal araçtır. Program bugün itibariyle kamu ve özel 8 bankamızla başlıyor. İlk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak bu sistemde, ilerleyen dönemde hem bütçenin artmasını hem de diğer bankalarımızın katılımını bekliyoruz. Bakanlığımız, programın hayata geçirilmesinde olduğu gibi uygulanmasında ve kapsamının genişlemesinde de desteğini sunmaya devam edecek" dedi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Tarım Kefalet Destek Programı Tanıtım ve İmza Töreni'ne katıldı. Organize tarım bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve sürdürülebilir dönüşüme yatırım yapan tüm üreticilerin finansal sistemle daha güçlü şekilde buluşmasının amaçlandığı programa ayrıca Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, Banka yöneticileri ve çok sayıda protokol üyeleri katıldı.

'BAKANLIĞIMIZ SON YILLARDA TARIMSAL ÜRETİMDE YAPISAL BİR DÖNÜŞÜMÜ HAYATA GEÇİRMİŞTİR'

Törende konuşan Bakan Yumaklı, "Tarımı sadece bir sektör olarak ele almak, düşünmek büyük bir yanılgı olur. Ülkelerin istiklali ve istikbali için son derece önemli bir başlıktır. Tarım, bir ülkenin sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal ve stratejik güvenliğinin de temelidir. Gıda arz güvenliği, kırsal kalkınma, istihdam ve ihracat kapasitesi; hepsi doğrudan tarım sektörünün gücüyle bağlantılıdır. Ancak biliyoruz ki, üretimin sürdürülebilirliği için arazi, emek ve sermaye gibi üç önemli üretim faktörünün sürdürülebilir bir şekilde planlanması önemlidir. Bakanlığımız son yıllarda tarımsal üretimde yapısal bir dönüşümü hayata geçirmiştir. Gıda arz güvenliğinin temini, Kaynakların etkin kullanımı, Stratejik ürünlerin en uygun havzalarda yetiştirilmesi, ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği amacıyla, üretim planlamasına başlanmıştır. Planlamada üretim kapasitesini arttırmanın önemli araçlarından biri de zamanında, uygun koşullarda ve erişilebilir finansman yapısıdır" diye konuştu.

'TARIMI DESTEKLEMEK BU ÜLKENİN YARININI DESTEKLEMEKTİR'

Bakan Yumaklı, "Tarımsal üretim sistemi içerisinde finansman; yalnızca bir kaynak değil, bir kaldıraçtır. Bakanlık olarak tarımsal üretim planlamasının uygulama etkinliğini arttırmak için finansal araçlarımızı yeniden düzenledik. Bu kapsamda üretim planlamasıyla uyumlu yeni destek modelimizi ve Hazine Faiz Destekli Kredileri uygulamaya aldık. Planlamaya uygun üretim yapan üreticilerimize ilave destek ve yüzde 20 faiz indirimi uyguluyoruz. Hazine Faiz/Kar Payı Destekli Krediler, tarım sektörünün her alanında, 28 farklı kredi konusunda, tarım politikalarıyla uyumlu olarak uygulanıyor. 2025 yılında bu kredilerden yararlanan üretici sayısı yaklaşık 1 milyona ulaşmıştır. Bu kapsamda Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince 2025 yılında yaklaşık 661 milyar TL hazine faiz/kar payı destekli kredi kullandırılmıştır. Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere tarımsal üretimin finansmanında bu krediler önemli bir argüman haline gelmiştir. İnanıyoruz ki; tarımı desteklemek yalnızca bir sektörü desteklemek değildir. Bu, ülkenin yarınını desteklemektir. Çünkü tarım varsa üretim vardır, üretim varsa büyüme vardır, büyüme varsa refah vardır" ifadelerini kullandı.

'PROGRAM 8 BANKAYLA BAŞLIYOR'

Bakan Yumaklı, "Bugün hayata geçirilen bu kefalet programı da teminat yetersizliği nedeniyle finansmana erişimde zorlanan üreticilerimiz için güçlü bir güven mekanizması oluşturacaktır. Böylece finansal sistem ile tarımsal üretim arasında daha sağlam, daha kapsayıcı bir köprü kurulmuş olacaktır. Tarım Kefalet Programı; kredi hacmini artıran değil, tarımsal üretim kapasitesini büyüten bir finansal araçtır. Program bugün itibariyle kamu ve özel 8 bankamızla başlıyor. İlk aşamada 30 milyar liralık tarımsal krediye teminat sağlanacak bu sistemde, ilerleyen dönemde hem bütçenin artmasını hem de diğer bankalarımızın katılımını bekliyoruz. Bakanlığımız, programın hayata geçirilmesinde olduğu gibi uygulanmasında ve kapsamının genişlemesinde de desteğini sunmaya devam edecek. Programın tarım sektöründe yaklaşık yüzde 1 düzeyinde olan KGF kefalet kulanım oranını hızla artırmasını bekliyoruz. Böylece planlı üretim hedefleriyle tam uyum içinde; genç ve kadın çiftçiler başta olmak üzere tarımsal amaçlı örgütlerin, organize tarım bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve sürdürülebilir dönüşüme yatırım yapan tüm üreticilerin finansal sistemle daha güçlü şekilde buluşmasını amaçlıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, "Kurulan bu yapı, yalnızca bugünün üretim ihtiyaçlarını karşılayan bir finansman mekanizması değil, aynı zamanda ülkemizin gıda arz güvenliğini, doğal kaynaklarının korunmasını ve tarım sektörünün uzun vadeli rekabet gücünü teminat altına alan stratejik bir dönüşüm niteliği taşımaktadır. Bu sistemin başlamasında emeği geçen Kredi Garanti Fonuna, kamu ve özel bankalarımıza, bakanlığımın çalışanlarına ve tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Kredi Garanti Fonu Tarım Kefalet Programının ülkemize, üreticilerimize ve finans sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarının ardından program, imza töreniyle sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı