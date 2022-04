Bakan Yanık: 'Türk toplumunun yaşadığı her noktada aile ataşeliği açmak arzusundayız'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Avrupa'da Türk toplumunun yaşadığı her noktada bir aile ataşeliği açmak istediklerini söyledi.

Yanık, Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ile Almanya'nın Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkezi ile Köln Merkez Camisini ziyaret etti, ardından Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğunda sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle buluştu.

Banak Yanık, burada yaptığı konuşmada, Almanya'da "çocukları ellerinden alınan ailelerin sorunu"na değinerek, "Almanya'da yaklaşık 4 milyon nüfusumuz var, koruyucu aile sayısı ise sadece 111 kişi, nüfus oranına göre koruyucu aile sayısı çok az." dedi.

Koruma altına alınan çocuklar konusunda iki ülkeyi karşılaştıran Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye'de bakıma muhtaç olan, devlet korunmasına alınması gereken çocuk sayısı 13 bin. Yaklaşık 10 bin çocuk da koruyucu aile yanında, toplam sayı 23 bin. Almanya'da nüfus hemen hemen aynı ama devlet korumasında olan 200 bin çocuk var. Bunun 100 bininin göçmen kökenli olduğu söyleniyor. Almanya'da sistem çocukların devlet korumasına alınmasına çok açık, çok çabuk müdahale ediyor. Bu gerçeği realiteyi görmemiz lazım. Burada sistem son derece hızlı, gelip ailenin ortasından çocuğu alıp götürüyor. Bu 200 bin çocuktan 100 bini göçmen kökenli ve bu rakamın önemli bir kısmının kendisinin gidip kendisini ya da ailesini ihbar ettiği bilgisini arkadaşlarımız not olarak bana iletti."

Yanık, "Eğer 3,5-4 milyon kişi arasında sadece 111 kişi 'koruyucu aile olacağım' diyorsa biz bizim çocuklarımızın bizim dışımızda herhangi bir mekanizmanın içine gireceğini peşinen kabul etmişiz demektir, bir defa bu acı gerçeği kabul edelim. Bizim burada olabildiğince hem sivil toplum kuruluşları hem vatandaşlar olarak, öncelikli olarak Türk kökenli çocukların koruyucu ailesi olması konusunda bir şey geliştirmemiz gerekiyor. Bu konuyu olabildiğince duyurmamız ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla bu meseleyi ciddi bir dert haline getirmemiz lazım." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinde aile ataşeliklerini artırmayı planladıklarının altını çizen Bakan Yanık, "Türk toplumunun yaşadığı her noktada biz bir aile ataşeliği açmak arzusundayız. Tabii yoğun olarak vatandaşlarımızın yaşadığı her noktada. Bugün Almanya'da vatandaşlarımız daha çok yoğun olduğu için burayı tamamladıktan sonra, Fransa'da, Belçika'da, Hollanda'da. Nüfusumuzun olduğu her noktada aile, gençlik ve çocuk ilişkileriyle alakalı hizmetleri, ataşelikleri yaygınlaştırma arzusundayız." dedi.

Yanık, "2022 yılında 5 ataşeliği Almanya'da hayata geçirmeyi arzu ediyoruz. Burada sizlerin desteği ve ilişki içinde olunması, özellikle akademik anlamda, sosyal anlamda çalışma yapan derneklerimiz, STK'larımızın katkıları çok önemli." ifadelerini kullandı.

