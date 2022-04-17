Bakan Varank, Gebze'de şekerleme üretilen tesiste gençlerle buluştu

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'de şeker fabrikasında gençlerle ve işçilerle iftarda bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Varank, sosyal medya hesabından yaptığı çağrıya cevap veren 30 gençle bayram şekerlerinin üretildiği, 50 ülkeye ihracat yapan Gebze'deki Mondelez International Kent Gıda'da iftarda buluştu.

Türkiye'yi büyütmenin yolunun, yatırım, üretim ve ihracattan geçtiğini vurgulayan Varank, " Türkiye'nin geleceği parlak. Pandemide bunu gördük. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda bunu gördük. Türkiye, dünyanın en önemli üretim üslerinden biri olmaya aday, şu anda yatırımlar devam ediyor. Bu trend böyle devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Varank, gençlerin fikirlerini önemsediklerini, gençlerin önünü açmak için var olduklarını dile getirerek, gençler için gerekli ortamı oluşturacaklarını belirtti. Varank, "Siz, Türkiye'yi o özlediğimiz muasır medeniyetler seviyesinin üstüne, o özlediğimiz dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma hedefine ulaştıracaksınız." ifadesini kullandı.

Gençlere "Böyle bir fabrika bekliyor muydunuz? sorusuna "Hayır" yanıtını alan Varank, şöyle devam etti:

"Şeker gibi bir akşam olsun diye burayı seçtik. Yatırım uluslararası ama buradaki herkes Türk gördüğünüz gibi. Bizim üretim kabiliyetlerimiz ne kadar güçlü, neler yapabiliyoruz, bunu da görmenizi istedim."

Varank, üretim tesisinde gençlerle incelemelerde bulunarak fabrika ile ilgili bilgi aldı, gençlere bayram şekeri ikram etti.

Gençlerle daha sonra Türkiye'nin ilk kakaolu drajesi olan Bonibon'un üretim süreçlerini inceleyen Varank, çikolataların bulunduğu tavaya draje malzemesi ilave etti. Varank, "Biz çocuktuk, akşam gelirken babam bize getirirdi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin en güçlü markalarından biri

Varank, ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunarak, gençlerle buluşmayı çok önemsediklerini vurguladı.

Gençlerin fikirlerini dinlemekten ve Bakanlığı tanıtmaktan mutlu olduklarına dikkati çeken Varank, "Türkiye'nin geleceğinin teminatı olan gençlerle iftarlar vesilesiyle buluşmaya çalışıyoruz. Bir çağrı yapmıştım, gençlerimize bir fabrika ortamını göstermek, beraber iftar yapmak üzere. İşte benim çağrıma cevap veren gençlerimizle beraber, Türkiye'deki en güçlü markalardan birisi olan Mondelez'in üretim tesislerindeyiz." dedi.

Varank, gıda üretimi yapan fabrikada 1200 kişinin çalıştığını anlatarak, fabrikanın dünyanın 50 farklı ülkesine ürünlerini gönderdiğini kaydetti.

Fabrikanın 7 gün 24 saat esasıyla 3 vardiya çalıştığını aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Bayram öncesi üretimleri yetiştirebilmek için büyük bir kapasite ile çalışıyor. Emekçi kardeşlerimiz büyük bir emekle burada alın teri döküyorlar. Türkiye'yi üretimle büyütme hedefimizin en güzel örneklerinden bir tanesi. Fabrika 2021 yılında 69 milyon dolar ihracat yaptı. Bu seneki hedefleri bunu 2 katına çıkarmak. Düşünün sadece 2 senede 2 kat ihracat yapabilmek, Türkiye'deki üretimin nerelere geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Gençlerimize fabrikaları gösteriyoruz, üretim ortamı nasıl, onu gösteriyoruz. Bu gençler ileride buralarda çalışacaklar ya da kendi yollarını çizecekler, kendileri girişimci olacaklar, dolayısıyla biz gençlerle buluşmaktan, program yapmaktan, vakit geçirmekten çok memnunuz, inşallah onlar da bakan ağabeylerinden memnundurlar. İftarımızı Bonibon'la açacağız."

Öğrencilerden değerlendirmeler

Varank ile fabrikayı ziyaret eden gençlerden Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gıda Mühendisliği öğrencisi Hacer Semanur Birinci, "Uluslararası bir firmayı görmek çok güzel bir tecrübe oldu. Umuyorum biz de böyle güzel yerlerde çalışırız. Hem ülkemize, kendimize değer katarız hem de bu çalıştığımız bu firmalar bize değer katar." ifadesini kullandı.

Kocaeli Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencisi Muhammet Celalettin Güneş, "Genelde Bakanımız sanki sayısalcı öğrenciler çağırıyor gibi geldi bana. Tweetin altına da zaten 'Hep sayısalcıları çağırıyorsunuz, bizi de çağırmanızı istiyorum.' diye yazdım. Haber gelince şok oldum, arkadaşlarla FIFA oynuyorduk." diye konuştu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencisi Civan Çoban, ödev yaparken Twitter'dan mesaj geldiğini ifade ederek, "Çok büyülü bir ortam, ülkemizdeki üretim tesislerinin bu kadar büyük ihracat rakamlarına ulaştıklarını hiç düşünememiştim. Sunumda gördüm ki gerçekten üretim noktasında çok güzel noktaya gelmişiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği Doktora öğrencisi Necla Altın da "Tweet atmıştım herkes gibi ben de, şok oldum aslında çalışıyordum laboratuvarda. Sonra bir baktım buradayım. Kimya mühendisi olduğum için biraz daha hakimim bu proses işlerine. Tabii ki görmek gibi olmuyor." ifadesini kullandı.

Yeditepe Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Fatih Biçkin, ziyaret edilen fabrikanın kendisi için sürpriz olduğunu kaydederek, "Savunma ağırlıklı bir şey bekliyordum, şeker fabrikası hiç beklentimizde yoktu." değerlendirmesini yaptı.

Sakarya Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gazetecilik Ön Lisans öğrencisi Talha Gürbüz de ilk defa bir fabrika ortamı gördüğünü belirtti.

Ziyarette Bakan Varank'a, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ile Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz de eşlik etti.

Mondelez'in Avrupa'daki en büyük tesisi

Mondelez International'ın Avrupa'daki en büyük üretim tesisi olan Gebze fabrikası, 1200 kişiyi istihdam ediyor. Türkiye'nin ilk 500 ihracatçısı içinde bulunan Mondelez Türkiye, sakız, şeker, hediyelik ve ikramlık kategorilerinde pazarın önemli aktörleri arasında yer alıyor. Mondelez ayrıca, küresel markalarıyla çikolata ve bisküvi kategorilerinde de üretim yapıyor.