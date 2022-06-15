Bakan Varank: Sosyal ve beşeri bilimlerin desteklenmesini beka meselesi olarak görüyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi'nin tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Bu çalışma, alanında doldurduğu boşluk ve niteliğiyle hakikaten içimize sinen, imza işlerimizden biri oldu. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin desteklenmesi meselesini ülkemiz açısından adeta bir beka meselesi olarak görüyoruz" dedi.

Fatih'teki İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda TÜBİTAK Sosyal Bilimler Ansiklopedisi tanıtım programı düzenlendi. Programa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi Baş editörü Prof. Dr. Yekta Saraç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve üniversite rektörleri katıldı. Program bitiminde Bakan Varank, katılımcılara ansiklopedi dağıttı. Bakan Varank program bitiminde İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen mezuniyet törenine de katıldı.

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