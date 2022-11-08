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Bakan Varank, "Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor" iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

Güncel Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor" iddialarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi. Varank paylaşımında, "Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler…" dedi.

Yerli otomobil Togg'un fabrikası 29 Ekim'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk aracı üretim bandından indirmesi ile açılmıştı. Fabrikaya yönelik ilk eleştiriler ise, "İçeride üretim bandı yok" ve "Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor" oldu. Bakan Mustafa Varank da bu iddialara yaptığı paylaşım ile yanıt verdi. Ayrıca bakanlıktan da bir açıklama geldi.

Bakan Varank, 'Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor' eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bir otomobilden fazlası" olarak nitelendirilen Togg'un Teknoloji Kampüsü'nün, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlenen törenle açıldığı, Togg'un ilk akıllı cihazı C SUV'nun da seri üretim bandından indirildiği hatırlatıldı.

Bakan Varank, 'Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor' eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'nde incelemelerde bulunduğu görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Bakan Varank, "Birkaç gündür müzmin muhalifler yüzleri kızarmadan acaba daha ne kadar saçmalayabilir diye takip ettik. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 29 Ekim'de ışınlanma teknolojisiyle Togg'un üretiminin yapıldığı İtalya'daki fabrikaya gidip Gemlik'e geri geldi. İşte görüntüler…" dedi.

Bakan Varank, 'Togg'un üretimi İtalya'da yapılıyor' eleştirilerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg Teknoloji Kampüsü'ndeki görüntüleri ile yanıt verdi

Videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan'ın eşlik ettiği görülüyor. Ayrıca Togg Yönetim Kurulu ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu ile Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan ve Togg Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş'ın da yer aldığı inceleme gezisinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, CEO Karakaş ve yetkililerden bilgi alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerde bulunduğu kampüste, gövde bölümünde Togg'un alt tabanı ve yan panellerinin robotlar tarafından birleştirilmesine şahitlik ediyor. Ayrıca görüntülerde kırmızı renkli C SUV'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Togg çalışanının alkışları arasında seri üretim bandından indirilmesi yer alıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde bulunan Togg Teknoloji Kampüsü, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edildi. 230 bin metrekare kapalı alana sahip kampüste gövde, boya ve montaj tesislerinin yanı sıra AR-GE, stil tasarım, batarya teknoloji, prototip geliştirme ve test, strateji ve yönetim merkezleri ile kullanıcı deneyim parkı bulunuyor.

Üretim hatlarında toplam 250 robotun görev yaptığı üretim tesisinde 1,6 kilometrelik test pisti inşa edildi. Avrupa'nın en temiz boyahanesi ve yüksek otomasyona sahip tesis kağıtsız, dijital çalışma prensiplerine göre tasarlandı. Gemlik Kampüs inşaatında 9 bin 700 kişi görev aldı. 3 milyon saatlik çalışma gerçekleştirildi. Kampüs, üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı olacak Togg, 2023 yılının ilk çeyreğinde yollara çıkacak. Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka olacak Togg, başlangıçta yüzde 51 yerlilik oranına sahip olacak. Bu oran ilerleyen yıllarda artacak. Tedarikçilerinin yüzde 75'i Türkiye'den olan Togg'un Gemlik'teki kampüsü için 1200 iş ortağıyla çalışıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (3)

TC Behçet Korkmaz:

Evet doğru diyor vatan hainleri kendi kafalari Avrupa'da yapılıyorya zihniyeti neyse düşüncesi neyse kalbide odur vatan hainleri İBB büyük başarılarını reklam yapmış elle tutulur bir şey yok süsleme reklam maşallah bunlarda çok iftirada cok

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Alper Sayın:

Aklıma yurt dışında yapılan heykeller geldi ne günler idi be hatta heykel dikmek için bağış kampanyası bile yapılır idi eee heykel kafalılar a ne anlatacaksın ki

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Ahmet AKGÜL:

YUHH. BU İFTİRAYIDA MI ATTILAR. KENDİ ÜLKESİNE DÜŞMANLIK EDEN BAŞKA ÜLKE VAR MI ÇOK MERAK EDİYORUM.

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