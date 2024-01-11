Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu artacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da yapımı devam eden Bakırköy - Kirazlı Metro Hattı'ndaki Molla Gürani Metro İstasyonu'nda incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden de bilgi alan Bakan Uraloğlu, açıklamalarda bulundu.

Uraloğlu yaptığı açıklamada, Büyük şehirlerde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolunun raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçtiğini belirterek, "Bu noktada ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki yaklaşık 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395,3 kilometresi Bakanlığımızca yapılmıştır. Şu anda da ülkemiz genelinde 9 projede toplam 101,5 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunmaktadır. İstanbul'u da bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz" dedi.

"YAPIMI DEVAM EDEN PROJELERİMİZ BİTTİĞİNDE İSTANBUL'DAKİ RAYLI SİSTEM AĞI UZUNLUĞU 394,2 KİLOMETREYE YÜKSELECEK"

Uraloğlu, İstanbul'da yapımı tamamlanan ve halkın hizmetine sunulan metro hatlarının uzunluğunun 127,5 kilometre olduğuna vurgu yaparak, "Şu anda da Kağıthane-Gayrettepe Metro Hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Altunizade - Çamlıca Camii - Bosna Bulvarı Metro Hattı, Kazlıçeşme - Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı olmak üzere toplam uzunluğu 55,7 kilometre olan 5 ayrı hatta daha İstanbul için çalışıyoruz. Yapımı devam eden projelerimiz bittiğinde İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğu 338,8 kilometreden 394,2 kilometreye yükselecek ve İstanbul raylı sistem ağının yüzde 50'den fazlasını bakanlığımız kazandırmış olacak" diye konuştu.

"1 MİLYON YOLCU SEYAHAT EDECEK"

İncelemede bulunduğu hat hakkında da bilgi veren Uraloğlu, "Bakırköy-Kirazlı Metro Hattımız 8,4 km uzunluğundadır ve 7 istasyonu bulunmaktadır. Bu istasyonlar; Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve son olarak Kirazlı istasyonlarıdır. Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı istasyonlarımız da Bağcılar içinde bulunuyor. Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcu bu hattımız ile seyahat edecektir. Projenin tamamlanmasıyla; Kirazlı İstasyonundan; Kirazlı-Başakşehir-Kayaşehir Metrosuna ve Otogar-Bağcılar-Kirazlı Metrosuna, İncirli İstasyonundan; Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metrosuna ve Metrobüs Hattına Özgürlük Meydanı İstasyonunda; Marmaray Banliyö Hattına ve YHT Hattına, Bakırköy İDO İstasyonundan ise İstanbul Deniz Otobüsü (İDO)'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanacaktır" şeklinde konuştu.

"EKONOMİK KAZANCI 6,1 MİLYAR DOLAR OLACAK; ŞUBAT AYINDA HİZMETE ALINACAK"

Bakan Uraloğlu, "Bu sayede; Kayaşehir-Bakırköy İDO arası seyahat süresi 39 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - İncirli arası seyahat süresi 31 dakika, Kayaşehir-Kirazlı arası seyahat süresi 27 dakika, Metrokent-Özgürlük meydanı arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır. Bakırköy-Kirazlı Metro hattımızın 25 yıllık projeksiyonundaki karayolu bakım, işletme ve zaman kazancı gibi etkenlerden ekonomik kazancı; 6.1 milyar dolar olacaktır. Molla Gürani İstasyonunda ince işleri yüzde 97 oranında, elektromekanik işleri ise yüzde 95 oranında tamamladık. Artık test ve devreye alma çalışmalarına başladık. Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz dedi.

İSTANBUL'UN ULAŞIM VE İLETİŞİM ALTYAPISI İÇİN YAKLAŞIK 1 TRİLYON 163 MİLYAR 200 MİLYON LİRA YATIRIM GERÇEKLEŞTİRDİK

Uraloğlu, "Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayımız eski Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum. İstanbul özelinde hedefimiz İstanbul için fetret devrine, duraklama dönemine son vererek yeniden hizmetle buluşturmak… İlk günden işe koyulduk ve Sayın Murat Kurum ile bir araya gelerek İstanbul için projelerimizi konuştuk. Biz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettik. Son 21 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısı için yaklaşık 1 trilyon 163 milyar 200 milyon lira yatırım gerçekleştirdik" dedi.

"ANKARA İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN HATTI PROJESİNİ GÜNDEME ALDIK"

Bakan Uraloğlu, "İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren hattımızdan sonra tamamen yeni bir hat planlıyoruz. Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı projesini gündeme aldık ve ön proje çalışmalarını tamamladık. Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz" dedi.