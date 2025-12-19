Bakan Uraloğlu: 2025 yılı, Türk denizciliğinin altın yılı olarak tarihe geçmiştir

Tuğçe SEZER ODABAŞI-Harun ŞAHBAZOĞLU / İSTANBUL, -Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları Teslim Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2025 yılı kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı'ndan 36 bin 978, Çanakkale Boğazı'ndan ise 40 bin 874 gemi olmak üzere toplam 77 bin 852 gemi hareketi gerçekleşti. 11 ayda bu gemilerle, 401 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere toplam 911 milyon ton yük taşındı. 2025 yılı, Türk denizciliğinin altın yılı olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Acil Müdahale Römorkörleri ve Kılavuzluk Hizmet Botları teslim törenine katıldı. Beylerbeyi'nde bulunan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Uraloğlu'nun yanı sıra Kıyı Emniyet Genel Müdürü Mustafa Bankaoğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Yapılan törende Türk tersanelerinde inşa edilen 2 acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botu bugün hizmete alındı. Böylece filodaki gemi sayısı 109'a çıktı. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin denizcilik alanındaki kapasitesinin son yıllarda önemli ölçüde artırıldığını belirterek, deniz emniyeti, çevre güvenliği ve yerli-milli yatırımların kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi.

Bakan Uraloğlu sözlerine, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak hayata geçirdiğimiz tüm proje ve çalışmalarımız, Türkiye'nin uluslararası denizcilik arenasındaki yerini ön sıralara taşıyarak gurur verici başarılara yelken açmıştır ve geride bırakmak üzere olduğumuz 2025 yılı, Türk denizciliğinin altın yılı olarak tarihe geçmiştir" diyerek başladı.

'TÜRKİYE DENİZCİLİKTE ETKİSİ ARTAN BİR ÜLKE HALİNE GELDİ'

Bakan Uraloğlu, 2002 yılında 8,9 milyon detveyt ton ile dünya sıralamasında 17'nci sırada yer alan Türk Deniz Ticaret Filosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda büyütüldüğünü ifade ederek şunları söyledi: "2002 yılında 8,9 milyon detveyt ton ile dünya sıralamasında 17'nci sırada olan Türk Deniz Ticaret Filomuzu, 2 bin 203 gemiyle 53,1 milyon detveyt tona ulaştırarak dünya sıralamasında ilk 10'a taşıdık. 550 bin detveyt ton olan tersane kapasitemizi 4,79 milyon detveyt tona çıkardık. 37 olan tersane sayısını 85'e yükselttik. Balıkçı barınağı sayımızı 178'den 400'e, 152 olan liman tesis sayımızı 217'ye, 8 bin 500 olan yat bağlama kapasitemizi ise 25 bin 962'ye çıkardık. Dünyanın en fazla konteyner elleçleyen ilk 100 limanı arasına Aliağa Limanımızı da ekledik. Böylece 5 tane limanımız ilk 100 konteyner limanı arasına girmiş oldu. Türkiye, stratejik konumu, büyüyen filosu, gelişen liman ve tersane altyapısıyla denizcilikte dünyada etkisi artan bir ülke haline gelmiştir. Tüm bu başarılarla birlikte denizlerimizde seyir, can, mal ve çevre emniyetine de büyük önem veriyoruz."

'BOĞAZLARDAN 11 AYDA 77 BİN 852 GEMİ GEÇTİ'

2025 yılının ilk 11 ayına ilişkin gemi trafiği verilerini paylaşan ve boğaz geçişlerinde verilen hizmetlere değinen Bakan Uraloğlu, "2025 yılı kasım ayı sonuna kadar İstanbul Boğazı'ndan 36 bin 978, Çanakkale Boğazı'ndan ise 40 bin 874 gemi olmak üzere toplam 77 bin 852 gemi hareketi gerçekleşti. 11 ayda bu gemilerle, 401 milyon tonu petrol gibi tehlikeli yük olmak üzere toplam 911 milyon ton yük taşındı. İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan 36 bin 978 geminin yüzde 61'ine, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan 40 bin 874 geminin ise yüzde 54'üne, yani toplamda 44 bin 601 gemiye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüz eliyle kılavuzluk hizmeti verdik. 2025 yılının ilk 11 ayında 193 can kurtarma operasyonu ile 611 kişiyi hayata bağladık. Yine bu yıl 25 gemi kurtarma operasyonunu da başarıyla icra ettik" diye konuştu.

'KAİROS MÜDAHALESİ ULUSLARARASI DENİZCİLİK CAMİASINDA ÖRNEK GÖSTERİLEN BİR BAŞARI'

Bakan Uraloğlu, Karadeniz'de gerçekleştirilen dikkat çekici bir operasyonu da hatırlatarak, "Bu başarılı operasyonlardan biri de hiç şüphesiz, 28 Kasım tarihinde Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken Karadeniz açıklarında saldırıya uğrayan Kairos isimli tankere gerçekleştirdiğimiz kurtarma operasyonu olmuştur. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, Sahil Güvenlik Komutanlığımızla tam bir koordinasyon içinde hareket ederek gemide mahsur kalan 25 mürettebatı burnu kanamadan sağ salim karaya ulaştırmıştır. Bu operasyon, Türkiye'nin deniz emniyeti konusundaki üstün standartlarını, kriz yönetimindeki yetkinliğini ve uluslararası sulardaki sorumluluk bilincini tüm dünyaya güçlü bir şekilde ilan etmiştir. Bu yalnızca Ulusal sınırlarımızla sınırlı kalmayan, uluslararası denizcilik camiasında yankı bulan, takdir edilen ve örnek gösterilen büyük bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

'YATIRIMLARIMIZ TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR'

Deniz güvenliğine yönelik yatırımların devam ettiğini belirten Bakan Uraloğlu, teslim töreninin kapsamına ilişkin bilgi de verdi. Bakan Uraloğlu, "Bu tür tehlike arz eden durumlara karşı Bakanlık olarak denizlerimizde seyir emniyetini, can, mal ve çevre güvenliğini artırmaya yönelik yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Gemi Trafik Hizmetleri Merkezlerimizi ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzü geliştirecek yatırımları artırıyoruz. Bu kapsamda Türk tersanelerinde inşa edilen 2 acil müdahale römorkörü ile 6 kılavuzluk hizmet botunu bugün hizmete alıyoruz. Böylece filomuzdaki gemi sayısını 109'a çıkarmış oluyoruz. Acil müdahale ve kurtarma operasyon kabiliyetlerinin artırılmasında etkin bir rol oynayacak olan bu yeni römorkörlerimiz ve kılavuzluk hizmet botlarımız Genel Müdürlüğümüzün deniz güvenliği ve çevre koruma çabalarına önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

'23 YILDA YAKLAŞIK 506 MİLYON DOLARLIK YATIRIM'

Bakan Uraloğlu, "Son 23 yılda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze yaklaşık 506 milyon dolar yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımın 392 milyon dolarlık kısmı deniz araçlarına yapıldı. Yapılan yatırımlara karşılık, sadece römorkörlerle 2025 yılında yaklaşık 152 milyon dolar gelir elde ettik. Yani yaptığımız yatırımı 2-2,5 yıl gibi bir süre içerisinde geri kazandırıyoruz herhalde bundan daha karlı bir yatırım olmaz onun için biz bu yatırımlara devam edeceğiz. Yerli römorkörlerimizin yanı sıra teknolojik yatırımlarımız da hız kesmiyor. Hem filomuzu hem de teknolojimizi millileştiriyoruz. Akıntı ölçüm sistemimizi 2017 yılında İstanbul Boğazı'nda, 2024 yılında ise Çanakkale Boğazı'nda kurduk. Bugün kullandığımız gemi trafik sistem radarlarının 3'ünü millileştirdik, 8'ini de önümüzdeki yıllarda ASELSAN tarafından geliştirilen radarlarla millileştireceğiz. Ayrıca 42'si tarihi olmak üzere toplam 488 deniz fenerimizi restore ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz bu doğrultuda, Mavi Vatan'ın her köşesinde yerli ve milli hamlelerimiz artarak devam edecek" diye konuştu.