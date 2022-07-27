Bakan Soylu'dan, 'Kaç Kişiye Parayla Vatandaşlık Verilmiştir' Sorusuna Tek Cümle Yanıt: 'Yönetmeliğe Göre Yapılmaktadır'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'in çeşitli bakanlıkların kaç kişiye 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana para karşılığı Türk vatandaşlığı verdiği sordu. Soylu, önerge tarihinden yaklaşık altı ay sonra verdiği tek cümlelik yanıtında; "Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılmaktadır" dedi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; yabancı uyruklu Türk vatandaşlığını parayla aldığı yönündeki tartışmayı TBMM gündemine taşımıştı. Taşcıer, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergesinde; çeşitli bakanlıkların 18 Eylül 2018 tarihinden bu yana kaç kişiye Türk vatandaşlığı verdiğini sordu.

Soylu, Taşcıer'in 4 Şubat 2022 tarihli sorusuna, 22 Temmuz 2022 tarihinde yanıt verdi. Soylu, yanıtında; "Türk vatandaşlığının kazanılmasına ilişkin iş ve işlemler, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe göre yapılmaktadır" dedi.

Taşcıer, önergesini ve yanıtını paylaştığı sosyal medya mesajında; "Recep Tayyip Erdoğan iktidarının parayla Türk vatandaşlığı satması bu milleti rahatsız ediyor. Milletin vekili olarak İçişleri Bakanlığı'na bugüne dek kaç kişinin parayla vatandaşlık aldığını sordum. Önergemi ve 6 ay sonra gelen cevabı (!) halkımızın takdirine bırakıyorum" tepkisini gösterdi.