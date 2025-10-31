Bakan Şimşek: 2026 yılında güçlü şekilde dezenflasyonu devam ettireceğiz

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü' konulu finans zirvesinde yaptığı konuşmada, Uyguladığımız program çerçevesinde giderek daha da güçleneceğimiz, giderek daha hızlı koşacağımız bir döneme gireceğimize inanıyoruz. 2026 yılında güçlü bir şekilde dezenflasyonu devam ettireceğiz. Ona göre maliye politikası, ona göre para politikası, ona göre gelirler politikası ve ona göre yapısal politikalar şekillenecek. Dolayısıyla bizim gördüğümüz resim bu. Önümüzde çok ciddi fırsatlar var dedi.

İstanbul Finans Merkezi'nde Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen 'Küresel Ekonomi ve Türkiye Ekonomisinin Görünümü' konulu finans zirvesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla gerçekleşti. Bakan Şimşek burada katılımcılarla küresel ekonomik görünüm ve türkiye, makroekonomik istikrar ve reform programı ile reel sektör görünümü ve finansmana erişim konularında bir sunum yaptı.

'KÜRESEL EKONOMİ DİRENÇLİ, ILIMLI BİR BÜYÜME SÖZ KONUSU'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Küresel ekonomi, ılımlı da olsa büyümeye devam ediyor. Bu iyi bir haber çünkü bu kadar belirsizlik karşısında küresel ekonominin dirençli olması bence çok değerli bir şey. Küresel ticaret hacminde büyük korkularla karşı karşıyaydık. Özellikle Nisan ve sonrasında korkulan olmadı diyebiliriz. Yani bu sene küresel ticaretteki büyüme, geçen seneye benzer olacak. Ama Nisan ayında beklentiler oldukça olumsuzdu. Yine de 2026'da tahminler aşağı yönlü çünkü, dediğim gibi, sürekli değişen bir ortamla karşı karşıyayız. Belki de bu rakamlar daha hızlı değişecek ama yine de ılımlı bir büyüme söz konusu diye konuştu.

'SAVUNMA SANAYİ HARCAMALARI 10 YILDA 6,5 TRİLYON DOLARA ULAŞACAK'

Bakan Şimşek, Bundan 25 yıl önce 1,2 trilyon dolar civarında olan küresel savunma harcamaları, muhtemelen önümüzdeki on yıl içerisinde 6,5 trilyon dolara ulaşacak. 6,5 trilyon dolar büyük bir pazar; yani neredeyse gümüş ekonomi kadar büyük bir pazar. Peki Türkiye burada nasıl konumlanmış Birincisi, biz güçlü bir savunma sanayisine sahibiz. Şu anda üzerinde yüz binden fazla kişinin çalıştığı, bin 400'e yakın ve Ar-Ge değeri 100 milyar doların üzerinde olan projelerden bahsediyoruz. Bin 400 üründen bahsediyoruz. ve bu, daha yeni yeni Türkiye'nin ihracatına, üretimine yansımaya başladı ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, 10 MİLYAR DOLAR İHRACATA DOĞRU GİDEN BİR ÜLKE KONUMUNDA'

Bakan Şimşek, Bakın, bundan yine 20-25 yıl önce Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı yok denecek kadar azdı. Birkaç yüz milyon dolar. Bugün Türkiye, 10 milyar dolar ihracata doğru giden bir ülke konumunda. Eylül ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracat 8,4 milyar doların üzerine çıktı. Türkiye eskiden dünyanın en büyük ithalatçılarından biriyken, doksanlı yıllardaki rakamlar bunu gösteriyor, şu anda dünyada ihracatta ilk ona doğru hızlı yol kat ediyor. Geçen sene 11'inci sıradaydık. Dünya ihracat liginde, savunma sanayinde muhtemelen bu sene veya önümüzdeki sene ilk ona girmiş olacağız. Daha yeni, İspanya Türkiye'den 3 milyar doların üzerinde bir meblağla HÜRJET alımını onayladı. Dolayısıyla, bu açıdan baktığınızda, daha bu yolun başındayız. Bin 400 ürün geliştirme aşamasında. Bunların peyderpey devreye girdiği bir dünya ve savunma sanayi harcamalarının hızla arttığı bir dünya dedi.

'DEZENFLASYON DEVAM EDECEK'

Bakan Şimşek, Orta vadeli Türkiye görünümüne bakarsanız, biz de dezenflasyonun devam edeceğini düşünüyoruz. Hedeflerimiz iddialı, doğru. Ben iddialı olmadığını söylemiyorum. Zaten söylüyorlar, 'Hedefleri iddialı koyacaksınız' diyorlar. ve mümkün olduğunca da tabii yakalamaya, yaklaşmaya çalışacaksınız. Bizim de şu anda yaptığımız bu. Dezenflasyon niye devam edecek Çünkü para politikası, maliye politikası destekleyici, sıkı. Gelirler politikası destekleyici. Biz özellikle önümüzdeki yıl için şunu net bir şekilde tekrar altını çizerek söyleyeyim. Enflasyon beklentilerini etkileyen yeni değerleme oranını, biz hedef enflasyon paralelinde belirlemeye çalışacağız, bütçe imkanları çerçevesinde. Yine maktu birtakım vergi artışlarını, belki de hedef enflasyonun altında belirlemeye çalışacağız. Böylece Merkez Bankası'nın çabasına ilave destek vereceğiz ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE FIRSAT PENCERESİNDEN BAKIYOR'

Bakan Şimşek, Dünya tabii ki önemli belirsizliklerle karşı karşıya ama bizim için fırsatlar içeriyor. Biz fırsat penceresinden bakıyoruz. Türkiye'de makroekonomik istikrarın sağlanmasında önemli mesafe katettik ama daha gideceğimiz yol var. Özellikle enflasyonu tek haneye indirme noktasında daha katedeceğimiz mesafe var. Ancak bütün koşullar hala dezenflasyonu destekleyici. Geçici birtakım faktörler üzerinden yapılan değerlendirmeler, önümüzdeki sene tabii ki gerçekçi olup olmadığı ortaya çıkacak. Biz o konuda son derece rahatız. Reel sektörümüzün karşı karşıya olduğu bazı sıkıntılar, bir kısmı küresel tektonik hareketlerden kaynaklanıyor. Rakiplerimiz yerinde saymıyor. Çin'de ölçek çok büyük. Çin artık düşük ücretler üzerinden değil; bilgi ve teknoloji üzerinden yarışa girmiş durumda. Bunları görmemiz lazım. Bunları görüp hep birlikte çözüm üreteceğiz dedi.

'UYGUN SANAYİ, KREDİ VE TEŞVİK POLİTİKALARI DEVREYE ALINDI'

Bakan Şimşek, Bunun için de ona uygun bir sanayi politikası, ona uygun bir kredi politikası, ona uygun yatırımlar ve teşvik politikalarını devreye aldık. Finansman koşulları önümüzdeki aylarda daha da iyileşecek çünkü enflasyon düşecek. ve biz inanıyoruz ki, dezenflasyon için getirdiğimiz bazı sınırlamalar, kredi büyümeleri gibi, önümüzdeki yıl bu konularda da elimiz güçlendikçe, basitleştirme ve makro ihtiyati tedbirleri gevşetme noktasında elimiz daha da güçlenecek diye konuştu.

'KÖTÜMSER OLMAK İÇİN HİÇBİR SEBEP YOK'

Bakan Şimşek, Kötümser olmak için hiçbir sebep yok. 2026-2027'de elimizde bir kristal küre yok ama ben şuna inanıyorum. Uyguladığımız program çerçevesinde giderek daha da güçleneceğimiz, giderek daha hızlı koşacağımız bir döneme gireceğimize inanıyoruz. Bunun şartları oluşmuş durumda. Küresel konjonktür destekleyici, içeride de biz bu programı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Eğer kafanızda bu programa veya bu programın sahipliğine ilişkin zerre kadar soru işareti varsa o sizin takdirinizdir. Ama bizim kafamızda yok dedi.

'2026 YILINDA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE DEZENFLASYONU DEVAM ETTİRECEĞİZ'

Bakan Şimşek, 2026 yılında güçlü bir şekilde dezenflasyonu devam ettireceğiz. Ona göre maliye politikası, ona göre para politikası, ona göre gelirler politikası ve ona göre yapısal politikalar şekillenecek. Dolayısıyla bizim gördüğümüz resim bu. Önümüzde çok ciddi fırsatlar var. Bu fırsatları değerlendirecek olan reel sektörümüzdür. Bunları destekleyecek olan finans sektörümüzdür. Biz de bir ekip ruhuyla bütün bu girişimcilik ve finans konularında gereken desteği tabii ki sağlayacağız ifadelerini kullandı.