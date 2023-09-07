BAKAN ÖZHASEKİ VE BİNALİ YILDIRIM TOPLU TEMEL ATMA, AÇILIŞ, TAPU VE ANAHTAR TESLİM TÖRENİNE KATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Erzincan'da Kızılay - Hocabey'de Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığınca yapılan konutların temel atma, açılış, tapu ve anahtar teslim törenine katıldı.